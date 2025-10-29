Λιβύη: Η Εθνική Εταιρεία NOC ανακοίνωσε νέα ανακάλυψη πετρελαίου

Η κρατική Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (NOC) της Λιβύης ανακοίνωσε την Τετάρτη μια νέα ανακάλυψη πετρελαίου στη λεκάνη της Σύρτης μέσω του αυστριακού ομίλου πετρελαίου, φυσικού αερίου και χημικών OMV OMVV.VI.

Οι δοκιμές παραγωγής έδειξαν ότι η ερευνητική γεώτρηση, η οποία έγινε σε βάθος 10.476 ποδιών, παρήγαγε περισσότερα από 4.200 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα και πάνω από 2,6 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου την ημέρα, ανέφερε η ανακοίνωση της NOC.

Πηγή: skai.gr

