Σε εύθραυστη ισορροπία οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: Τα δύο «αγκάθια» που μπλοκάρουν τη συμφωνία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν παραμένουν σε εύθραυστη ισορροπία, με πρόοδο σε ορισμένα σημεία αλλά χωρίς οριστική συμφωνία.

Το βασικό αδιέξοδο εντοπίζεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και στο ζήτημα του Στενού του Ορμούζ.

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα και τη συμμετοχή διαμεσολαβητών, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν από μια συμφωνία.

Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με τις διαπραγματεύσεις να κινούνται σε λεπτή ισορροπία μεταξύ προόδου και βαθιών διαφωνιών, όπως προκύπτει από σειρά δηλώσεων και διπλωματικών πηγών.

Ειδικότερα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγματεύσεων, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε ορισμένα ζητήματα. Ωστόσο, ξεκαθαρίζεται πως καμία συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν επιλυθούν όλα τα επίμαχα θέματα, δείχνοντας έτσι πόσο εύθραυστη είναι η κατάσταση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Εν τω μεταξύ, Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Al Jazeera υπό τον όρο της ανωνυμίας, σημείωσε ότι η παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση. Όπως ανέφερε, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία, ενώ γίνονται προσπάθειες να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχει θετική διπλωματική ατμόσφαιρα, η οποία όμως δεν επαρκεί για να κλείσει η συμφωνία.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Γκιγκυρομπαϊί σημείωσε ότι οι δύο πλευρές απέχουν ακόμη από μια κοινή γραμμή, κάνοντας λόγο για «βαθιά και σημαντικά κενά». Τόνισε επίσης ότι η διαδικασία βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, με τη συμμετοχή διεθνών διαμεσολαβητών όπως το Πακιστάν και το Κατάρ.

Εξάλλου, στην Τεχεράνη έχει ταξιδέψει αντιπροσωπεία από το Κατάρ, η οποία δηλώνεται ότι εκπροσωπεί και την αμερικανική ηγεσία. Στην πρωτεύουσα του Ιράν μετέβη την Παρασκευή και ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, τον οποίο εμπιστεύεται και εκτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Κομβικό σημείο των συνομιλιών φαίνεται να αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με Ιρανούς αξιωματούχους να επισημαίνουν ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει συμφωνία αν οι διαπραγματεύσεις εισέλθουν σε λεπτομέρειες για τον εμπλουτισμό ουρανίου. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και το ζήτημα της διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ, το οποίο αναδεικνύεται σε δεύτερο «μεγάλο αγκάθι» των συνομιλιών.

Από την αμερικανική πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχει μεν πρόοδος, αλλά απαιτείται ακόμη σημαντική δουλειά για την επίτευξη συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ύπαρξης εναλλακτικών σχεδίων σε περίπτωση αποτυχίας. Όπως σημείωσε, η Ουάσιγκτον επιμένει πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ ταυτόχρονα το ζήτημα του Ορμούζ παραμένει κρίσιμο για την περιφερειακή ασφάλεια.

Την ανάγκη ύπαρξης ενός plan b, για την περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, επεσήμανε χαρακτηριστικά Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, καθώς δεν απέκλεισε η Τεχεράνη να αρνηθεί τη συμφωνία και να μην ανοίξει το Ορμούζ για τα πλοία. Σύμφωνα με αναλυτές, η παραπάνω δήλωση αφορούσε κυρίως τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, οι οποίες ενδέχεται να κληθούν να αναλάβουν δράση αν οι διαπραγματεύσεις ναυαγήσουν.

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα εκ νέου ότι το Ιράν «πεθαίνει» να κάνει συμφωνία, ενώ πρόσθεσε ότι «έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο».

Σύμφωνα με αναλυτές και διπλωματικές εκτιμήσεις, η διαδικασία συνεχίζεται υπό αυξημένη πίεση, με την εμπλοκή περιφερειακών διαμεσολαβητών και τις πιθανότητες συμφωνίας να παραμένουν ανοιχτές αλλά εύθραυστες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.