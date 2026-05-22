Μάρκο Ρούμπιο: «Χρειάζεται "Plan B" για το άνοιγμα του Στενoύ του Ορμούζ»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο (Marco Rubio), δήλωσε ότι συζήτησε με συμμάχους του ΝΑΤΟ τις πιθανές δυσκολίες γύρω από το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Χέλσινμποργκ της Σουηδίας, ο Ρούμπιο ανέφερε πως «πρέπει να υπάρχει ένα "Plan B" σε περίπτωση που κάποιος πυροβολεί» στo Στενο του Ορμούζ.

«Σε κάποιο σημείο, ιδανικά, θα ανοίξει το Στενό», είπε αναφερόμενος στο Ιράν. «Το εναλλακτικό σχέδιο πρέπει να απαντά στο ερώτημα: τι γίνεται αν το Ιράν αρνηθεί να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ;»

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, θα χρειαστεί να «κάνουν κάτι γι’ αυτό», χωρίς όμως να διευκρινίσει αν θεωρεί πως θα πρέπει να υπάρξει εμπλοκή του NATO.

Ο Ρούμπιο επανέλαβε επίσης προηγούμενες δηλώσεις του σχετικά με την πορεία των συνομιλιών, υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές συνομιλούν με «δύσκολους» ανθρώπους.

«Υπήρξε κάποια πρόοδος — δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί», δήλωσε. «Ελπίζουμε ότι αυτό θα αλλάξει, αλλά μπορεί και όχι».

Πηγή: skai.gr

