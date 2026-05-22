Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την έκθεση του 2025 για Ψηφιακές Αγορές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την τρίτη ετήσια έκθεσή της σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στους στόχους της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) όσον αφορά τη στήριξη δίκαιων και διεκδικήσιμων ψηφιακών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την πρόοδο των διαδικασιών που έχουν κινηθεί στο πλαίσιο της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές. Κάποιες από τις διαδικασίες περατώθηκαν με την έκδοση δύο αποφάσεων μη συμμόρφωσης, με τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα: η μία αφορούσε καθοδήγηση χρηστών και η άλλη αφορούσε τις επιλογές των καταναλωτών ως προς τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Επιπλέον, πέρυσι, η Επιτροπή καθόρισε τους όρους διαλειτουργικότητας με τις συνδεδεμένες συσκευές, όπως τα έξυπνα ρολόγια ή άλλες φορετές συσκευές (wearables), περατώνοντας δύο διαδικασίες προσδιορισμού που κινήθηκαν το 2024.

Η Επιτροπή κίνησε επίσης τρεις έρευνες αγοράς στον τομέα του υπολογιστικού νέφους: δύο έρευνες σχετικά με το αν ορισμένες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους θα πρέπει να χαρακτηριστούν πυλωροί, και μια τρίτη έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και τη δικαιοσύνη στον τομέα του υπολογιστικού νέφους (επιπρόσθετα σε μια έρευνα μη συμμόρφωσης σχετικά με πιθανή υποβάθμιση του περιεχομένου των εκδοτών μέσων ενημέρωσης στα αποτελέσματα αναζήτησης).

Επιπλέον, η έκθεση περιλαμβάνει τα τελευταία δεδομένα σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων των πυλωρών, π.χ. σχετικά με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές τους, καθώς και ελεγμένες περιγραφές των τεχνικών που χρησιμοποιούν για την κατάρτιση προφίλ των καταναλωτών τους. Επίσης, παραθέτει τις φετινές δραστηριότητες για τη συνεργασία μεταξύ νομικών πλαισίων, όπως αυτές που σχετίζονται με την ομάδα υψηλού επιπέδου για την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές, καθώς και τη συνεργασία της Επιτροπής με αρχές τρίτων χωρών.

Κορίνα Γεωργίου

