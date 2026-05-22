Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η 41χρονη Γαλλίδα και ο 55χρονος σύντροφός της οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστή στην Πορτογαλία για την εγκατάλειψη δύο παιδιών ηλικίας 5 και 4 ετών.

Η γυναίκα και ο σύντροφός της συνελήφθησαν κοντά στο σημείο όπου βρέθηκαν μόνα τους τα παιδιά στις νη Τρίτη σε δρόμο στην περιοχή Σετούμπαλ.

Στο δικαστήριο, η γυναίκα τραγουδούσε ενώ ο σύντροφός της φώναξε δύο φορές «Σας αγαπώ» στα μέσα ενημέρωσης που κάλυπταν το γεγονός.

Η Γαλλίδα που φέρεται ότι εγκατέλειψε τα δυο παιδιά της, ηλικίας 5 και 4 ετών, στην άκρη ενός δρόμου στην Πορτογαλία οδηγήθηκε σήμερα, μαζί με τον επίσης συλληφθέντα σύντροφό της, ενώπιον δικαστή που θα κρίνει εάν θα τους προφυλακίσει.

Η γυναίκα, ηλικίας 41 ετών, και ο 55χρονος σύντροφός της, έφτασαν αργά το απόγευμα στο δικαστήριο της πόλης Σετούμπαλ, κοντά στο σημείο όπου βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης μόνα τους τα δύο παιδιά.

Οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο δικαστήριο με φορτηγάκι της αστυνομίας και βγήκαν από την πίσω πόρτα: εκείνη τραγουδούσε ενώ εκείνος φώναξε δύο φορές «Σας αγαπώ», όπως ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η μητέρα είχε εγκατασταθεί πρόσφατα στο Κολμάρ της Γαλλίας και εργαζόταν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τον δήμαρχο αυτής της πόλης, τον Ερίκ Στρομάν, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι «δεν υπήρχε καμία ένδειξη για κοινωνικά προβλήματα ή θέματα συμπεριφοράς απέναντι στα παιδιά».

Ο σύντροφός της φέρεται ότι εργαζόταν παλαιότερα στη χωροφυλακή, αλλά αποχώρησε το 2010 και κατοικούσε στα Ανατολικά Πυρηναία. Είναι γνωστός στις γαλλικές αρχές για περισσότερα από δέκα αδικήματα που αφορούσαν ενδοοικογενειακή βία και απειλές.

Το ζευγάρι δεν φαίνεται να είχε καμία σχέση με την Πορτογαλία.

Τα δύο παιδιά έχουν ανατεθεί σε ανάδοχη οικογένεια, αφού πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου εισήχθησαν για προληπτικούς λόγους. «Εναπόκειται στις γαλλικές δικαστικές αρχές (…) να ξεκινήσουν τη διαδικασία για την επιστροφή των παιδιών» στη Γαλλία, διευκρίνισε το δικαστήριο του Σετούμπαλ, σύμφωνα με το οποίο «τα παιδιά διέμεναν με τη μητέρα τους (…) και ο πατέρας είχε περιορισμένο δικαίωμα να τα επισκέπτεται, υπό επίβλεψη».

Οι γαλλικές αρχές αναζητούσαν τη μητέρα και τα παιδιά από τις 11 Μαΐου, όταν ο πατέρας κατήγγειλε την εξαφάνισή τους. Το ζευγάρι συνελήφθη τελικά την Πέμπτη στη Φάτιμα, στην κεντρική Πορτογαλία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

