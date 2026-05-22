Τι προβλέπει το προσχέδιο της συμφωνίας που συζητούν ΗΠΑ και Ιράν

Προσχέδιο πιθανής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με διαμεσολάβηση του Πακιστάν, αναμένεται – σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Arabiya – να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει άμεση, συνολική και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα – ξηρά, θάλασσα και αέρα – καθώς και αμοιβαία δέσμευση αποφυγής επιθέσεων σε στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές υποδομές. Προβλέπεται επίσης τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων και παύση της «πολεμικής προπαγάνδας».

Το προσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη δεσμεύσεις για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις, καθώς και εγγυήσεις για την ελευθερία ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, το Στενό του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν.

Παράλληλα, προβλέπεται σύσταση μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής της συμφωνίας και επίλυσης διαφορών, με τις διαπραγματεύσεις για εκκρεμή ζητήματα να ξεκινούν εντός 7 ημερών. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται λόγος για σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση της Τεχεράνης με τους όρους της συμφωνίας, ενώ το κείμενο φέρεται να επαναβεβαιώνει την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στον Χάρτη του ΟΗΕ.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι υπάρχουν «ενθαρρυντικά σημάδια» στις συνομιλίες, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση εάν η Τεχεράνη επιμείνει σε σύστημα διοδίων στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο – όπως ανέφερε – είχε ουσιαστικά κλείσει για τη ναυσιπλοΐα μετά την έναρξη της σύγκρουσης.

Ιρανή πηγή που μίλησε στο Reuters ανέφερε ότι τα βασικά κενά στις διαπραγματεύσεις έχουν περιοριστεί, ωστόσο ζητήματα όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και η λειτουργία του Στενού του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά.

Πηγή: skai.gr

