Τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι παρακολουθούν με ανησυχία τις αναφορές για νυχτερινή επίθεση σε κτήριο κολλεγίου και φοιτητική εστία στην πόλη Σταρομπίλσκ, στην περιοχή Λουχάνσκ της Ουκρανίας, η οποία τελεί υπό προσωρινή κατοχή από τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα πολλούς νεκρούς και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

«Παρακολουθούμε με ανησυχία τις αναφορές για τη νυχτερινή επίθεση σε κτήριο κολεγίου και φοιτητική εστία στην πόλη Σταρομπίλσκ, στην περιοχή Λουχάνσκ της Ουκρανίας, η οποία τελεί υπό προσωρινή κατοχή από τη Ρωσική Ομοσπονδία, με αποτέλεσμα πολλούς νεκρούς και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά», δήλωσε ο εκπρόσωπος, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την Ουκρανία.

Τα Ηνωμένα Έθνη καταδίκασαν απερίφραστα τις επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε επίθεση κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών, όπου κι αν σημειώνεται», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Όπως έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ο Γενικός Γραμματέας, τέτοιες επιθέσεις απαγορεύονται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και πρέπει να σταματήσουν αμέσως».

Ο ΟΗΕ απηύθυνε επίσης έκκληση για αυτοσυγκράτηση, καλώντας όλες τις πλευρές να αποφύγουν βήματα που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση.

«Καλούμε όλους τους εμπλεκομένους να απόσχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες θα μπορούσαν να κλιμακώσουν περαιτέρω την ήδη επικίνδυνη κατάσταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

