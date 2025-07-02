Ιράν: Προετοίμαζε ναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν φόρτωσε ναυτικές νάρκες σε πλοία του στον Περσικό Κόλπο τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που αποκάλυψαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι σύμφωνα με το Reuters, γεγονός που εγείρει φόβους πως η Τεχεράνη εξέταζε το ενδεχόμενο να αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ, σε αντίποινα για τα αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ σε ιρανικούς στόχους.

Οι ιρανικές προετοιμασίες, που μέχρι πρότινος δεν είχαν αποκαλυφθεί και εντοπίστηκαν από την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών, πραγματοποιήθηκαν λίγες ημέρες μετά την πρώτη πυραυλική επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 13 Ιουνίου, σύμφωνα με τους αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών.

Η φόρτωση των ναρκών θαλάσσης – οι οποίες τελικά δεν έχουν τοποθετηθεί στα Στενά – υποδηλώνει ότι η Τεχεράνη όντως σκεφτόταν σοβαρά να κλείσει έναν από τους πιο πολυσύχναστους εμπορικούς διαύλους του κόσμου. Μια τέτοια ενέργεια θα όξυνε περαιτέρω μια ήδη κλιμακούμενη σύγκρουση και θα έπληττε σοβαρά το παγκόσμιο εμπόριο.

Περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ και ένα ενδεχόμενο κλείσιμο θα οδηγούσε πιθανότατα σε εκτόξευση των διεθνών τιμών ενέργειας.

Ωστόσο, οι διεθνείς τιμές αναφοράς του πετρελαίου έχουν μειωθεί πάνω από 10% μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις — εν μέρει επειδή η σύγκρουση δεν προκάλεσε σοβαρές διαταραχές στην πετρελαϊκή αγορά.

Στις 22 Ιουνίου, λίγο μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις σε τρεις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το ιρανικό κοινοβούλιο φέρεται να ενέκρινε ψήφισμα για το κλείσιμο των Στενών.

Το Ιράν έχει κατά καιρούς απειλήσει με το κλείσιμο των Στενών, αλλά ποτέ δεν προχώρσε σε υλοποίηση της απειλής του.

Το Reuters δεν κατόρθωσε να εξακριβώσει πότε ακριβώς κατά τη διάρκεια της εναέριας σύγκρουσης Ιράν–Ισραήλ έγινε η φόρτωση των ναρκών – οι οποίες, αν είχαν τοποθετηθεί, θα μπορούσαν ουσιαστικά να εμποδίσουν την κυκλοφορία πλοίων στο κρίσιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα.

Δεν είναι επίσης σαφές αν οι νάρκες έχουν έκτοτε αποφορτωθεί.

Οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο η φόρτωση των ναρκών να ήταν παραπλανητική κίνηση. Το Ιράν ενδεχομένως να ήθελε να δώσει την εντύπωση πως σκοπεύει να κλείσει τα Στενά, χωρίς να έχει πρόθεση να το κάνει πραγματικά.

Εναλλακτικά, ο ιρανικός στρατός μπορεί απλώς να έκανε τις αναγκαίες προετοιμασίες σε περίπτωση που του δινόταν τέτοια εντολή από την πολιτική ηγεσία.

Οι δύο πηγές δεν αποκαλύπτουν πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπίστωσαν ότι οι νάρκες είχαν τοποθετηθεί στα ιρανικά πλοία, αλλά τέτοιες πληροφορίες συνήθως συλλέγονται μέσω δορυφορικών εικόνων, κατασκοπείας ή συνδυασμού και των δύο μεθόδων.

Ερωτηθείς για τις αναφορές σχετικά με τις προετοιμασίες του Ιράν, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σχολίασε: «Χάρη στην εξαιρετική εκτέλεση της Επιχείρησης "Σφυρί του Μεσονυχτίου" από τον Πρόεδρο, την επιτυχημένη εκστρατεία κατά των Χούθι και την εκστρατεία μέγιστης πίεσης, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας έχει αποκατασταθεί και το Ιράν έχει αποδυναμωθεί σημαντικά».

Πηγή: skai.gr

