Τραμπ: «Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι»

Νέα παρέμβαση έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη Ρωσία.

«Μεγάλη πρόοδος στη Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο truth social χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το μήνυμά του έρχεται αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν — και λίγες ώρες πριν από την αυριανή συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Λίγα λεπτά πριν από την τελευταία ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επίσης εξαπολύσει επίθεση –μέσω Truth Social– εναντίον των αμερικανικών ΜΜΕ και των Δημοκρατικών, με αφορμή τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Την ανάρτηση έκλεισε με τη φράση: «Θα έπρεπε να μιλούν για τους 6 πολέμους που μόλις σταμάτησα!!!».

«Αν κατάφερνα η Ρωσία να παραδώσει τη Μόσχα ως μέρος της συμφωνίας, τα Fake News και οι συνεταίροι τους, οι Ριζοσπάστες Αριστεροί Δημοκρατικοί, θα έλεγαν ότι έκανα ένα τρομερό λάθος και μια πολύ κακή συμφωνία. Γι’ αυτό είναι τα FAKE NEWS! Επίσης, θα έπρεπε να μιλούν για τους 6 πολέμους που μόλις σταμάτησα!!!», έγραψε.

Νωρίτερα, ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι Τραμπ και Πούτιν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την παροχή «ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας» προς την Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», τόνισε ο Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι αυτές οι εγγυήσεις «αλλάζουν τα δεδομένα».

Παράλληλα είπε ότι η Ρωσία έκανε εδαφικές «παραχωρήσεις» αναφορικά με πέντε ουκρανικές επαρχίες.

«Οι Ρώσοι έκαναν ορισμένες παραχωρήσεις στις συζητήσεις (σ.σ. στη σύνοδο στην Αλάσκα) αναφορικά με τις πέντε περιοχές (της ανατολικής Ουκρανίας). Υπάρχει μια σημαντική συζήτηση για το Ντονέτσκ και τι θα συμβεί εκεί», δήλωσε ο Γουίτκοφ.

Επιπρόσθετα εξέφρασε αισιοδοξία για τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία θα λάβουν μέρος και Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε μια παραγωγική συνάντηση τη Δευτέρα, ότι θα καταλήξουμε σε πραγματική συναίνεση, ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στους Ρώσους και να προωθήσουμε αυτήν την ειρηνευτική συμφωνία και να την ολοκληρώσουμε», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.