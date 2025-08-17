Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που απαρτίζουν τη «Συμμαχία των προθύμων» πρόκειται να πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη την Κυριακή, πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα.

Η συμμαχία, της οποίας συμπρόεδροι είναι ο Σερ Κίρ Σταρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, έχει ως στόχο να φέρει κοντά τις χώρες για την προστασία της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, σημειώνει το Sky News .

Κορυφαίο θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης της Κυριακής θα είναι η εξασφάλιση μιας συγκεκριμένης δέσμευσης από τον Ντόναλντ Τραμπ για μια εγγύηση ασφαλείας που θα λειτουργήσει ως ισχυρό αντίβαρο σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φάνηκαν αισιόδοξοι από τις πιο πρόσφατες νύξεις του Αμερικανού προέδρου σχετικά με το θέμα, γνωρίζοντας ότι η στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ είναι πιθανό να αποτρέψει τον Βλαντιμίρ Πούτιν από το να επιχειρήσει ξανά στο μέλλον.

Θα συζητήσουν επίσης πώς να επαναφέρουν τον Ζελένσκι στις συνομιλίες, αφού η συνάντηση του Τραμπ και του Πούτιν στην Αλάσκα τον άφησε στο περιθώριο.

Σε συντονισμένες δηλώσεις, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανέφεραν ότι ο Ζελένσκι πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στις μελλοντικές συνομιλίες και ότι η ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αυτόν.

Το δύσκολο θα είναι να πείσουν την απρόβλεπτη αμερικανική κυβέρνηση να αλλάξει την προσέγγισή της, κάτι που έχει αποδειχθεί σχεδόν αδύνατο στο παρελθόν.

Όταν ο Τραμπ επανήλθε στον Λευκό Οίκο και κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν θα παρέχουν πλέον λευκή επιταγή για την προστασία της ειρήνης, Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν ότι έπρεπε να αναλάβουν δράση και τον Μάρτιο δημιουργήθηκε η «Συμμαχία των προθύμων».

Έκτοτε, οι πληροφορίες σχετικά με την ειρηνευτική προσπάθεια των συμμάχων είναι αποσπασματικές, αλλά γνωρίζουμε ότι περιλαμβάνει πάνω από 30 χώρες, στις οποίες έχει ζητηθεί να δεσμευτούν να παράσχουν όποια στρατιωτική υποστήριξη μπορούν, συμπεριλαμβανομένων στρατευμάτων.

Ωστόσο, η ομάδα έχει επιδείξει συνεπείς προσπάθειες να χρησιμοποιήσει την περιορισμένη επιρροή της για να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ.

Αυτό θα συνεχιστεί εν όψει των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι, οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.