Σε εξέλιξη η ιστορική συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου και Πάπα Λέοντα στη Νίκαια Βιθυνίας - Live το κοινό προσκύνημα

Με την ιστορική και υψηλού συμβολισμού επίσκεψη στη Νίκαια της Βιθυνίας, το σημερινό Ιζνίκ της επαρχίας Προύσας της Τουρκίας του Πάπα Λέοντος ΙΔ’ και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου εορτάζεται η επέτειος της συμπλήρωσης 1.700 χρόνων από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο. Οι δύο ηγέτες του Χριστιανισμού από τον αρχαιολογικό χώρο όπου βρίσκονται τα ερείπια της Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου στέλνουν σήμερα μήνυμα διαχριστιανικής ενότητας, με παραπομπή στην ίδια την Α’ Οικουμενική Σύνοδο και το πνεύμα της, αυτό της ενότητας και της κοινής εμπειρίας των Χριστιανών.

Παρακολουθήστε στο παρακάτω βίντεο Live το κοινό προσκύνημα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Λέοντα του ΙΔ΄, κοντά στις αρχαιολογικές ανασκαφές της αρχαίας Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου, νότια της Κωνσταντινούπολης. Οι θρησκευτικοί ηγέτες κατευθύνθηκαν σε πομπή προς την εξέδρα δίπλα στα αρχαιολογικά ευρήματα και στάθηκαν σε ημικύκλιο μπροστά στις εικόνες του Χριστού και της Συνόδου, όπου άναψαν ένα κερί. Ο Πάπας και ο Πατριάρχης ήταν τελευταίοι που έφτασαν στο χώρο.

«Επιστρέφουμε σε αυτό λίκνο της χριστιανικής πίστης», είπε στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα ενότητας και νίκης της πίστης και της Αλήθειας.

«Ας ακούσουμε όλες τις φωνές των πιστών για ενότητα», είπε χαρακτηριστικά ο κ.κ. Βαρθολομαίος.

Παρώντες στις προσευχή εκπρόσωποι άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών.

Η Νίκαια ιδρύθηκε ως Αντιγόνεια από τον Αντίγονο Α’ τον Μονόφθαλμο το 316 π.Χ.. Αργότερα μετονομάστηκε σε Νίκαια από τον Λυσίμαχο, στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προς τιμήν της συζύγου του. Στην πόλη έλαβαν χώρα:

Η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 μ.Χ., η οποία διαμόρφωσε το Σύμβολο της Πίστεως (το «Πιστεύω»).

Η Δεύτερη Σύνοδος της Νίκαιας (Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος) το 787 μ.Χ..

Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους το 1204, η Νίκαια έγινε η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας, του βυζαντινού κράτους σε εξορία, μέχρι την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1261.

Πηγή: skai.gr

