Ιστορία τρέλας, αλλά όχι στην Ελλάδα, στη Νότια Κορέα. Ο λόγος για ένα σχεδόν διετές δικαστικό δικαστικό σίριαλ που αφορά μια... σοκολατόπιτα. Τον Ιανουάριο του 2024, ένας φύλακας ασφαλείας νυχτερινής βάρδιας πήρε μια σοκολατόπιτα από το ψυγείο μιας εταιρείας. Ένας διευθυντής τον είδε στις κάμερες και... κάλεσε την αστυνομία.

Τριάντα εννέα υπάλληλοι αργότερα παραδέχτηκαν ότι έκαναν το ίδιο πράγμα εδώ και χρόνια - ήταν μια άγραφη παράδοση: οι οδηγοί πρωινής βάρδιας άφηναν τους νυχτερινούς φύλακες να πάρουν ένα σνακ. Αλλά η αστυνομία αρνήθηκε να κλείσει την υπόθεση. Ο φύλακας αντιμετώπισε απόλυση και ένα βαρύ πρόστιμο, και η δίκη συνεχίστηκε για σχεδόν ενάμιση χρόνο.

Τον Μάιο του 2025, κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 γουόν, με τον δικαστή να λέει ότι «ο οδηγός δεν είχε καμία εξουσία να μοιράζεται εταιρικά σνακ».

Όπως ήταν φυσικό, στη χώρα ξέσπασαν διαμαρτυρίες και η κυβέρνηση παρενέβη. Η υπόθεση τελικά επανεξετάστηκε: ο φύλακας αθωώθηκε και μπορεί να επιστρέψει στην εργασία.

Αλλά η υπόθεση δεν έχει τελειώσει ακόμα... Τώρα οι εισαγγελείς αποφασίζουν αν θα ασκήσουν έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο!

Είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για τη Νότια Κορέα;





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.