Λονδίνο: Διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Βρετανίας στο SAFE

Η Βρετανία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη στο αμυντικό ταμείο SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διακοπεί, προσθέτοντας ότι θα συμφωνήσει μόνο σε κάτι που είναι προς το εθνικό συμφέρον και αντιπροσωπεύει που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας.

«Αν και είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον πρώτο γύρο του SAFE, η αμυντική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορεί να συμμετέχει σε έργα του SAFE με καθεστώς τρίτης χώρας», δήλωσε ο Nick Thomas-Symonds, υπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν με καλή πίστη, αλλά η θέση μας ήταν πάντα σαφής: θα υπογράψουμε μόνο συμφωνίες που είναι προς το εθνικό συμφέρον και εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας».

Πηγή: skai.gr

