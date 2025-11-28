Οι ουκρανικές αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς πραγματοποίησαν μεν έρευνες στα γραφεία του Αντρέι Γέρμακ (φωτογραφία), του κορυφαίου συμβούλου και συνεργάτη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, διευκρινίζει σχετική πηγή.

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) και η Ειδική Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAPO) διενήργησαν έρευνες στο γραφείο του προσωπάρχη της Προεδρίας της Ουκρανίας, Αντρίι Γερμάκ, αλλά δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε κανέναν, ανέφερε στο πρακτορείο Interfax-Ukraine' πηγή από τις υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς.

«Το NABU και η SAPO, βάσει απόφασης ανακριτή του Ανώτατου Αντιδιαφθορού Δικαστηρίου (VAKS), διενήργησαν έρευνες στο γραφείο του επικεφαλής της Προεδρίας της Ουκρανίας. Δεν έχουν απαγγελθεί υποψίες (κατηγορίες) σε κανέναν», σημείωσε η πηγή με την οποία μίλησε το πρακτορείο.



Πρόσθεσε ότι «οι ανακριτικές ενέργειες βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη».

Ο Ζελένσκι έχει δεσμευτεί να εξαλείψει τη διαφθορά εν μέσω του μεγάλου σκανδάλου που έχει κατακλύσει την κυβερνητική ελίτ της χώρας, με το σκάνδαλο να απειλεί να υπονομεύσει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Γέρμακ είναι ο στενότερος σύμμαχος του Ζελένσκι και είναι επικεφαλής του γραφείου του προέδρου από το 2020. Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι απέρριψε τις πιέσεις των βουλευτών του κόμματός του να αποπέμψει τον Γέρμακ στο πλαίσιο του σκανδάλου διαφθοράς που εμπλέκει έναν άλλο σύμμαχο του προέδρου.

Τα σκάνδαλα διαφθοράς έχουν κλονίσει την Ουκρανία από την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Οι τελευταίες εξελίξεις αποδυναμώνουν επίσης τη θέση του Κιέβου μεταξύ των συμμάχων, δίνοντας ένα πάτημα σε όσους αντιτίθενται στην παροχή βοήθειας στην Ουκρανία για την άμυνά της ενάντια στη ρωσική εισβολή, η οποία διανύει στον τέταρτο χρόνο της.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ένα σκάνδαλο, που περιλάμβανε δωροδοκίες στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, ανάγκασε δύο υπουργούς να παραιτηθούν, ενώ ο Ζελένσκι επέβαλε κυρώσεις στον επί χρόνια συνεταίρό του σε επιχειρήσεις Τιμούρ Μίντιχ, ο οποίος διέφυγε στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

