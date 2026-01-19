Τρεις σύροι στρατιώτες σκοτώθηκαν σήμερα σε συγκρούσεις με τις κουρδικές δυνάμεις, ανακοίνωσε ο στρατός, ενώ οι Κούρδοι κατηγόρησαν τις κυβερνητικές δυνάμεις ότι τους επιτίθενται παρά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε χθες, Κυριακή.

Σε ανακοίνωσή του, ο συριακός στρατός έκανε λόγο για «τρεις νεκρούς στρατιώτες και άλλους που έχουν τραυματισθεί», χωρίς να διευκρινίσει πού σημειώθηκαν οι συγκρούσεις.

Οι κουρδικές δυνάμεις κατηγόρησαν το στρατό ότι «συνεχίζει τις επιθέσεις του παρά την κατάπαυση του πυρός» και έκαναν λόγο για συγκρούσεις κυρίως κοντά σε μια φυλακή όπου κρατούνται μέλη της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος» στα περίχωρα της πόλης Ράκα, στη βόρεια Συρία.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), που ελέγχονται από τους Κούρδους, χαρακτήρισαν τις συγκρούσεις «πολύ επικίνδυνη εξέλιξη» και υποστήριξαν ότι η κατάληψη της φυλακής από τις κυβερνητικές δυνάμεις «μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο που θα απειλήσει την ασφάλεια και θα ανοίξει το δρόμο για μια επιστροφή στο χάος και στην τρομοκρατία».

Στο πλαίσιο της χθεσινής συμφωνίας, η ευθύνη για τις φυλακές στις οποίες κρατούνται μέλη του Ισλαμικού Κράτους επρόκειτο να μεταβιβασθεί στη συριακή κυβέρνηση.

