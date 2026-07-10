Περίπου 41 έως 43 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν στην εξαήμερη τελετή για την κηδεία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ,, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Στη συντηρητική σιιτική χώρα εκτυλίχθηκαν σκηνές άφατου θρήνου, πιθανότατα και προσωπολατρίας.

Το ιρανικό Press TV χαρακτήρισε την κηδεία του Χαμενεΐ «τη μεγαλύτερη πομπή που έχει δει ποτέ ο κόσμος». Οι τελετές πραγματοποιήθηκαν σε πέντε πόλεις: Τεχεράνη, Κομ, Νατζάφ, Καρμπάλα και Μασχάντ.

The coffin of martyred Leader Ayatollah Seyyed Ali Khamenei was carried around the Holy Shrine of Imam Reza (AS) as part of funeral rites.



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Οι επίσημες δημόσιες διαδικασίες κηδείας ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο, όταν δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί συγκεντρώθηκαν στο θρησκευτικό συγκρότημα Μεγάλη Μοσάλα στην Τεχεράνη, όπου εκτέθηκε σε προσκήνυμα το φέρετρο του Χαμενεΐ.

Παρευρέθηκαν αντιπροσωπείες από τους περιφερειακούς συμμάχους του Ιράν, Χαμάς και Ισλαμική Τζιχάντ από τη Γάζα, Χεζμπολάχ από τον Λίβανο και τους Χούθι από την Υεμένη.

Ο Χαμενεΐ τάφηκε στο ιερότερο σιιτικό ιερό του Ιράν, περισσότερο από τέσσερις μήνες μετά τον θάνατό του από αμερικανοϊσραηλινή επιδρομή στο συγκρότημά του στο κέντρο της Τεχεράνης.

🇮🇶🇮🇷 | Funeral Procession of Martyr Imam Sayyid Ali Khamenei (r) Concludes in Najaf and Karbala



The funeral prayers and procession of Martyr Imam Sayyid Ali Khamenei (may God sanctify his pure soul) in Najaf and Karbala have concluded, with more than 25 million mourners… https://t.co/yA6jjGYnkU pic.twitter.com/yJkuBOMGZU — Aprajita Nafs Nefes 🦋 Ancient Believer (@aprajitanefes) July 9, 2026

Huge turnout in Mashhad, northeastern Iran, for the final funeral ceremony of Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei.



Khamenei will be buried in Mashhad today. pic.twitter.com/47hza8VkMO — Tabz (@TabzLIVE) July 9, 2026

Η ταφή του έγινε με απόντα τον γιο και διάδοχό του Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Iran buried slain Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei at the Imam Reza Shrine in Mashhad, the culmination of a week of mass funeral processions, as crowds chanted against Trump and successor Mojtaba Khamenei remained hidden from public view https://t.co/7s36r788Fz pic.twitter.com/bk3NekI3AB — Reuters (@Reuters) July 10, 2026

IMAGES FROM MASHHAD: Crowds fill the streets as Ayatollah Ali Khamenei's funeral procession moves through the city of Mashhad.



The funeral marks the latest stage in ceremonies following the death of Iran's longtime supreme leader. pic.twitter.com/KJTDavwyrG — Mossad Commentary (@MOSSADil) July 9, 2026

Δείτε εικόνες από το ιερό του Ιμάμη Χουσεΐν στην Καρμπάλα του Ιράκ

Πηγή: skai.gr

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