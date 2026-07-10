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Ιρανικά ΜΜΕ: «43 εκατομμύρια άνθρωποι στις τελετές κηδείας του Αλί Χαμενεΐ» - Σκηνές προσωπολατρίας

Το ιρανικό Press TV χαρακτήρισε την κηδεία του Χαμενεΐ «τη μεγαλύτερη πομπή που έχει δει ποτέ ο κόσμος» - Οι τελετές πραγματοποιήθηκαν σε πέντε πόλεις

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Ιράν

Περίπου 41 έως 43 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν στην εξαήμερη τελετή για την κηδεία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ,, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Στη συντηρητική σιιτική χώρα εκτυλίχθηκαν σκηνές άφατου θρήνου, πιθανότατα και προσωπολατρίας.

Το ιρανικό Press TV χαρακτήρισε την κηδεία του Χαμενεΐ «τη μεγαλύτερη πομπή που έχει δει ποτέ ο κόσμος». Οι τελετές πραγματοποιήθηκαν σε πέντε πόλεις: Τεχεράνη, Κομ, Νατζάφ, Καρμπάλα και Μασχάντ.

Οι επίσημες δημόσιες διαδικασίες κηδείας ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο, όταν δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί συγκεντρώθηκαν στο θρησκευτικό συγκρότημα Μεγάλη Μοσάλα στην Τεχεράνη, όπου εκτέθηκε σε προσκήνυμα το φέρετρο του Χαμενεΐ.

Παρευρέθηκαν αντιπροσωπείες από τους περιφερειακούς συμμάχους του Ιράν, Χαμάς και Ισλαμική Τζιχάντ από τη Γάζα, Χεζμπολάχ από τον Λίβανο και τους Χούθι από την Υεμένη.

Ο Χαμενεΐ τάφηκε στο ιερότερο σιιτικό ιερό του Ιράν, περισσότερο από τέσσερις μήνες μετά τον θάνατό του από αμερικανοϊσραηλινή επιδρομή στο συγκρότημά του στο κέντρο της Τεχεράνης.

Η ταφή του έγινε με απόντα τον γιο και διάδοχό του Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ali Khamenei funeral

Ali Khamenei funeral

Δείτε εικόνες από το ιερό του Ιμάμη Χουσεΐν στην Καρμπάλα του Ιράκ

Ali Khamenei funeral

Ali Khamenei funeral

Ali Khamenei funeral

Ali Khamenei funeral

Ali Khamenei funeral

Ali Khamenei funeral

Ali Khamenei funeral

Ali Khamenei funeral

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ Ιράν Τεχεράνη
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