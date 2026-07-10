Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φιλοξένησε τους Euro Insiders για μια συνέντευξη που θα μεταδοθεί προσεχώς και δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για τον Παναθηναϊκό που χτίζεται. Μάλιστα, έκανε μια αναφορά και στον αγαπημένο του παίκτη, τον Νίκολα Γιόκιτς, που φαίνεται πως παραμένει το απωθημένο του.

«Εξηγώντας στους φίλους μου από το Εuro Insiders ότι, ναι, πιστεύω ότι έχουμε χτίσει κάτι πολύ δυνατό», έγραψε και προσέθεσε για τον αστέρα των Νάγκετς: «Δεν βλέπω πώς θα χωρέσει ο Γιόκιτς του χρόνου!».

Ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει την... επανεκκίνησή του δυναμικά, με την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο μετά από 13 χρόνια, ενώ έχει ήδη αποκτήσει τους Μουστάφα Φαλ, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα και Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

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