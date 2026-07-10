Ο τραυματισμός του Κιλιάν Εμπαπέ ήταν η μοναδική «σκιά» στη νίκη της Γαλλίας επί του Μαρόκου (2-0) για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο 27χρονος επιθετικός μετά από ένα μαρκάρισμα τραυματίστηκε στον αστράγαλο και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 77ο λεπτό βάζοντας πάγο στο πόδι του.

Ο ίδιος έσπευσε να καθησυχάσει άπαντες πως δεν έχει κάτι σοβαρό. «Δέχτηκα ένα χτύπημα στον αστράγαλο, αλλά είμαι καλά», τόνισε ο αρχηχός των «μπλε», ενώ και από το ιατρικό τιμ της ομάδας ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να χάσει τον ημιτελικό της Τρίτης (22:00) εναντίον του Βελγίου ή της Ισπανίας (οι οποίες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους απόψε, στις 22:00).

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