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Σουρεαλιστικές σκηνές στην Ουκρανία: Αγρότης μετέφερε ρωσικό drone με... τρακτέρ - Βίντεο

Το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών της ουκρανικής αστυνομίας επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του βίντεο, που έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες

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Τρακτέρ

Σουρεαλιστικές σκηνές σημειώθηκαν στην Ουκρανία, όταν ένας χωρικός μετέφερε με... τρακτέρ ένα ρωσικό drone Shahed που είχε καταρριφθεί από τις ένοπλες δυνάμεις.

Το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών της ουκρανικής αστυνομίας επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του βίντεο, που έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, διευκρινίζοντας ότι η κεφαλή του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, η οποία είχε πέσει σε ένα χωράφι, είχε εξουδετερωθεί με ασφάλεια.

Το βίντεο συνεχίζει την παράδοση της «Ταξιαρχίας των Τρακτέρ» (Tractor Brigade) που έγινε σύμβολο της ουκρανικής αντίστασης και της τραγικής, δύσκολης, αλλά και συχνά σουρεαλιστικής καθημερινότητας του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Drone
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