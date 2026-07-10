Σουρεαλιστικές σκηνές σημειώθηκαν στην Ουκρανία, όταν ένας χωρικός μετέφερε με... τρακτέρ ένα ρωσικό drone Shahed που είχε καταρριφθεί από τις ένοπλες δυνάμεις.

LOOK AT THIS! In Ukraine, a villager was transporting a downed Russian Shahed drone on a tractor



Ukraine's National Police bomb disposal experts confirmed the authenticity of the footage, stating that the warhead of the drone, which had fallen into a field, had been safely… pic.twitter.com/XzRKCcHqkz July 10, 2026

Το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών της ουκρανικής αστυνομίας επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του βίντεο, που έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, διευκρινίζοντας ότι η κεφαλή του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, η οποία είχε πέσει σε ένα χωράφι, είχε εξουδετερωθεί με ασφάλεια.

Το βίντεο συνεχίζει την παράδοση της «Ταξιαρχίας των Τρακτέρ» (Tractor Brigade) που έγινε σύμβολο της ουκρανικής αντίστασης και της τραγικής, δύσκολης, αλλά και συχνά σουρεαλιστικής καθημερινότητας του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

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