Ρίτα Γουίλσον: Η τρυφερή εξομολόγηση στον Τομ Χανκς για τα 70ά γενέθλιά του

Η Ρίτα Γουίλσον τίμησε με μία ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση τον σύζυγό της, Τομ Χανκς, με αφορμή τα 70ά γενέθλιά του. Η 69χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια δημοσίευσε μία πρόσφατη φωτογραφία του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, στην οποία εκείνος χαμογελά.

«Χρόνια πολλά, αγάπη της ζωής μου! Σε αγαπώ πάρα πολύ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, συνοδεύοντας το μήνυμά της με τούρτες, καρδιές, λουλούδια και άλλα εορταστικά emojis.

Μαζί για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες

Η Ρίτα Γουίλσον και ο Τομ Χανκς γνωρίστηκαν το 1981, όταν συμπρωταγωνιστούσαν στην τηλεοπτική σειρά «Bosom Buddies».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1988 και στις 30 Απριλίου γιόρτασε την 38η επέτειο του γάμου του. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον 35χρονο Τσετ και τον 30χρονο Τρούμαν. Ο Τομ Χανκς έχει επίσης δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του με τη Σαμάνθα Λιούις, τον 48χρονο Κόλιν και την 44χρονη Ελίζαμπεθ.

Η δύσκολη συζήτηση την περίοδο της μάχης με τον καρκίνο

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Ρίτα Γουίλσον είχε μιλήσει ανοιχτά για μία σοβαρή συζήτηση που είχε κάνει με τον σύζυγό της το 2015, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Η ίδια υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή και επανορθωτική χειρουργική επέμβαση, στο πλαίσιο της θεραπείας της.

Κατά τη διάρκεια συζήτησής της με την Ντέμι Μουρ στο 92nd Street Y, αποκάλυψε πως είχε ζητήσει δύο πράγματα από τον Τομ Χανκς σε περίπτωση που έφευγε πρώτη από τη ζωή.

«Του είπα: “Αν συμβεί κάτι και φύγω πρώτη, έχω μόνο δύο επιθυμίες. Η μία είναι να είσαι λυπημένος για πάρα πολύ καιρό”», θυμήθηκε με χιούμορ. Η δεύτερη επιθυμία της ήταν να οργανωθεί μία μεγάλη γιορτή για τη ζωή της. «Θέλω να είναι μία γιορτή ζωής. Να λένε οι άνθρωποι ιστορίες, να υπάρχει χαρά και να με θυμούνται με αυτόν τον τρόπο», είχε εξηγήσει.

Οι τρυφερές αναρτήσεις για τον σύζυγό της

Η Ρίτα Γουίλσον συνηθίζει να μοιράζεται προσωπικές στιγμές και συγκινητικά μηνύματα για τον Τομ Χανκς μέσα από τα social media.

Στην ανάρτηση που είχε κάνει για τα 67α γενέθλιά του, τον είχε περιγράψει ως τον εραστή της, τον καλύτερό της φίλο, την οικογένειά της και τον πατέρα των παιδιών της. Είχε επίσης αναφερθεί στο χιούμορ του, στην αγάπη του για τις γραφομηχανές, στα αυτοσχέδια κοκτέιλ του και στη δράση του για τη στήριξη των βετεράνων.

«Είναι ένας από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που γνωρίζω, με κάνει να γελάω κάθε ημέρα εδώ και 38 χρόνια και μπορεί να κοιμηθεί οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή», είχε γράψει.

Πηγή: skai.gr

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