Η Κάιλι Τζένερ ανακοίνωσε τη νέα συνεργασία του brand της, Khy, με τη Frankies Bikinis, πρωταγωνιστώντας σε μία εντυπωσιακή καμπάνια με τίτλο «Fever Dream».

Η 28χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα πόζαρε με μία σειρά από αποκαλυπτικά μπικίνι, παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή που δημιούργησε μαζί με την ιδρύτρια της Frankies Bikinis, Φραντσέσκα Αϊέλο (Francesca Aiello).

Η καμπάνια «Fever Dream»

Στις εικόνες και τα βίντεο της καμπάνιας, η Κάιλι Τζένερ και η Φραντσέσκα Αϊέλο εμφανίζονται σε ένα ατμοσφαιρικό εξωτερικό σκηνικό, με ψεκαστήρες νερού και ονειρικό φωτισμό.

oh please kylie jenner pic.twitter.com/9Hm6Z69VuF — ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@popbackupp) July 9, 2026

«Δεύτερος γύρος με τη Φραντσέσκα Αϊέλο και, με κάποιον τρόπο, αυτή τη φορά είναι ακόμη πιο ονειρικός. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που επιτέλους μοιράζομαι μαζί σας τη δεύτερη συλλογή Khy x Frankies Bikinis. Κυκλοφορεί στις 14 Ιουλίου», έγραψε η Τζένερ στο Instagram.

Η νέα συνεργασία περιγράφεται από το Khy ως «μία συλλογή για την τέχνη του να σε βλέπουν και για τις στιγμές που βρίσκονται στο ενδιάμεσο».

Έμπνευση από το Λος Άντζελες

Η Φραντσέσκα Αϊέλο αποκάλυψε ότι βασική πηγή έμπνευσης για τη συλλογή αποτέλεσε το Λος Άντζελες, η γενέτειρα και των δύο γυναικών. «Το να συνεργάζομαι ξανά με το Khy είναι πραγματικά ένα όνειρο», δήλωσε στο WWD. Όπως εξήγησε, η ίδια και η Κάιλι Τζένερ άντλησαν έμπνευση από την ιδιαίτερη αισθητική της πόλης, από τις παραλίες μέχρι τους λόφους της.

«Ψάξαμε στις προσωπικές μας ντουλάπες για vintage κομμάτια που έμοιαζαν τόσο μοναδικά και σέξι όσο και η ίδια η πόλη, ενώ παράλληλα ταίριαζαν με την πρώτη μας συνεργασία», ανέφερε.

Η Κάιλι Τζένερ και η Φραντσέσκα Αϊέλο είχαν συνεργαστεί για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2025, παρουσιάζοντας τη σειρά «Cloud Cups by Frankies Bikinis x Khy». Για τη φωτογράφιση της νέας καμπάνιας ανέλαβε τη σκηνοθεσία και τη φωτογραφία ο Ντάνιελ Σάκον, ο οποίος είχε συνεργαστεί και με την Κιμ Καρντάσιαν σε διαφημιστική καμπάνια των Dolce & Gabbana το 2022.

khy x frankies bikinis’ second collection, fever dream, launches july 14th at 8AM PDT/11AM EST on https://t.co/40Gv69lAEK & https://t.co/lhhBljhIW7 🌊 pic.twitter.com/ZLVIistAyq — Kylie Jenner Source (@jennersource97) July 9, 2026

Πηγή: skai.gr

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