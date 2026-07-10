Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κάιλι Τζένερ: Fever Dream με μπικίνι, καμπύλες και άρωμα Λος Άντζελες… (video-φωτό)

Η 28χρονη επιχειρηματίας παρουσίασε τη δεύτερη κοινή συλλογή των Khy και Frankies Bikinis, με έμπνευση από το Λος Άντζελες

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Κάιλι Τζένερ

Η Κάιλι Τζένερ ανακοίνωσε τη νέα συνεργασία του brand της, Khy, με τη Frankies Bikinis, πρωταγωνιστώντας σε μία εντυπωσιακή καμπάνια με τίτλο «Fever Dream».

Η 28χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα πόζαρε με μία σειρά από αποκαλυπτικά μπικίνι, παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή που δημιούργησε μαζί με την ιδρύτρια της Frankies Bikinis, Φραντσέσκα Αϊέλο (Francesca Aiello).

Κάιλι Τζένερ

Η καμπάνια «Fever Dream»

Στις εικόνες και τα βίντεο της καμπάνιας, η Κάιλι Τζένερ και η Φραντσέσκα Αϊέλο εμφανίζονται σε ένα ατμοσφαιρικό εξωτερικό σκηνικό, με ψεκαστήρες νερού και ονειρικό φωτισμό. 

«Δεύτερος γύρος με τη Φραντσέσκα Αϊέλο και, με κάποιον τρόπο, αυτή τη φορά είναι ακόμη πιο ονειρικός. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που επιτέλους μοιράζομαι μαζί σας τη δεύτερη συλλογή Khy x Frankies Bikinis. Κυκλοφορεί στις 14 Ιουλίου», έγραψε η Τζένερ στο Instagram.

Κάιλι Τζένερ

Η νέα συνεργασία περιγράφεται από το Khy ως «μία συλλογή για την τέχνη του να σε βλέπουν και για τις στιγμές που βρίσκονται στο ενδιάμεσο».

Κάιλι Τζένερ

Έμπνευση από το Λος Άντζελες

Η Φραντσέσκα Αϊέλο αποκάλυψε ότι βασική πηγή έμπνευσης για τη συλλογή αποτέλεσε το Λος Άντζελες, η γενέτειρα και των δύο γυναικών. «Το να συνεργάζομαι ξανά με το Khy είναι πραγματικά ένα όνειρο», δήλωσε στο WWD. Όπως εξήγησε, η ίδια και η Κάιλι Τζένερ άντλησαν έμπνευση από την ιδιαίτερη αισθητική της πόλης, από τις παραλίες μέχρι τους λόφους της.

«Ψάξαμε στις προσωπικές μας ντουλάπες για vintage κομμάτια που έμοιαζαν τόσο μοναδικά και σέξι όσο και η ίδια η πόλη, ενώ παράλληλα ταίριαζαν με την πρώτη μας συνεργασία», ανέφερε.

Κάιλι Τζένερ

Κάιλι Τζένερ

Η Κάιλι Τζένερ και η Φραντσέσκα Αϊέλο είχαν συνεργαστεί για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2025, παρουσιάζοντας τη σειρά «Cloud Cups by Frankies Bikinis x Khy». Για τη φωτογράφιση της νέας καμπάνιας ανέλαβε τη σκηνοθεσία και τη φωτογραφία ο Ντάνιελ Σάκον, ο οποίος είχε συνεργαστεί και με την Κιμ Καρντάσιαν σε διαφημιστική καμπάνια των Dolce & Gabbana το 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κάιλι Τζένερ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark

Απόρρητο