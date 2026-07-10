Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης εκτελεί εργασίες βιοϊατρικής έρευνας

Ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορεί να εκτελέσει αυτόνομα μια σειρά βιοϊατρικών ερευνητικών εργασιών ανέπτυξε ερευνητική ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ.

«Η βιοϊατρική έρευνα δεν είχε ποτέ περισσότερα ανεπεξέργαστα δεδομένα να διαχειριστεί: τεράστια σύνολα δεδομένων, χιλιάδες εξειδικευμένα εργαλεία, εκατομμύρια δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα, οπότε οι ανακαλύψεις γίνονται όλο και πιο αργές και πιο ακριβές», τόνισε σε σχετική συνέντευξη τύπου ο καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Γιούρι Λέσκοβικ. Ως αποτέλεσμα, πολύτιμα δεδομένα και αναλυτικές δυνατότητες παραμένουν αναξιοποίητα, καθώς η ζήτηση για εξειδικευμένους ερευνητές υπερβαίνει τη διαθέσιμη επιστημονική δυναμικότητα.

Τα παραπάνω υπογραμμίζουν την ανάγκη για προσεγγίσεις που μπορούν να μεγιστοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη και να επιταχύνουν την ανακάλυψη. Οι ερευνητές παρουσιάζουν το Biomni, έναν πράκτορα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI agent) που εντοπίζει βιοϊατρική βιβλιογραφία για να ορίσει ολοκληρωμένα πεδία δράσης. Το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο λειτουργεί ταυτόχρονα ως μηχανή σχεδιασμού ερμηνεύοντας το αίτημα του χρήστη και προετοιμάζοντας μια αλληλουχία επιμέρους βημάτων που διεκπεραιώνουν το αίτημα. Με αυτόν τον τρόπο, το Biomni μπορεί να συνθέτει και να εκτελεί πολύπλοκες ροές εργασιών, χωρίς να βασίζεται σε προκαθορισμένα πρότυπα και σε ανάθεση μιας συγκεκριμένης ερευνητικής υπόθεσης- αυτό είναι που το διαφοροποιεί από άλλα ερευνητικά εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Αναπτύξαμε το Biomni, έναν συν-επιστήμονα που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, μετά τη διαπίστωση ότι το εμπόδιο δεν είναι οι ιδέες ούτε τα δεδομένα, αλλά ο κατακερματισμός, η εκπαίδευση, τα εξειδικευμένα εργαλεία που επιβραδύνουν τη διαδικασία. Έτσι μια τεράστια ποσότητα βιοϊατρικών δεδομένων δεν έχει αναλυθεί. Οπότε αρχίσαμε αυτή την έρευνα με το ερώτημα τι θα γινόταν εάν κάθε ερευνητής Βιοϊατρικής είχε έναν ακούραστο ειδικό συνεργάτη, ο οποίος θα διάβαζε τη βιβλιογραφία, θα έκανε την ανάλυση, θα κατανοούσε τα δεδομένα και θα σχεδίαζε τα πειράματα σε κάθε πεδίο της Βιολογίας και της Βιοϊατρικής, από τη γενετική μέχρι τη φαρμακολογία και τη μικροβιολογία», επισήμανε ο Λέσκοβικ.

Όπως περιγράφεται σε δημοσίευση στο περιοδικό Science, το ανοιχτής πρόσβασης εργαλείο δοκιμάστηκε σε διαφορετικές μελέτες περιπτώσεων, από την ανάλυση δεδομένων φορετών αισθητήρων έως τον σχεδιασμό εργαστηριακών πρωτοκόλλων, και έδειξε ισχυρή απόδοση και ακρίβεια.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν πάντως ότι, παρότι το Biomni έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ πεδίο βιοϊατρικών εργαλείων και βάσεων δεδομένων, οι εργασίες που αξιολογήθηκαν καλύπτουν μόνο ένα μέρος του αντικειμένου και αρκετοί σημαντικοί τομείς παραμένουν ακόμη ανεξερεύνητοι.

Παρ' όλα αυτά, εκτιμούν ότι η αυτοματοποίηση πολύπλοκων ερευνητικών διαδικασιών με το Biomni θα επιτρέψει στους επιστήμονες να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στη διαμόρφωση νέων επιστημονικών υποθέσεων, στον σχεδιασμό καινοτόμων πειραμάτων και στη διεπιστημονική συνεργασία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.