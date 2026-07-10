Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Η λέξη ντροπή δεν αρκεί πλέον – Ποιους εξυπηρέτησε με τον ποινικό κώδικα του 2019;»

Με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Περιστέρι, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να επαναφέρει την πολιτική τοξικότητα και ζητώντας του να απαντήσει για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα το 2019.

Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Μαρινάκης υποστηρίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας «δεν πλήρωσε τους επικοινωνιολόγους του για να κάνει πολιτικό rebranding, αλλά για να αναβιώσει τις πιο σκοτεινές πλευρές της τοξικής του εποχής».

Παράλληλα, επικρίνει τον πρώην πρωθυπουργό επειδή, όπως αναφέρει, παρομοίασε «μία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, σε δύο συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, με τα χρόνια της ναζιστικής Κατοχής και την περίοδο της χούντας».

«Η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημα του κ. Τσίπρα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Να απαντήσει για τον Ποινικό Κώδικα του 2019»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρεται ακόμη στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει δώσει απαντήσεις για σειρά υποθέσεων, κάνοντας αναφορές σε καταδικασμένους υπουργούς, στη διαχείριση της τραγωδίας στο Μάτι, αλλά και στις καταγγελίες περί «παραϋπουργείου Δικαιοσύνης».

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκεται η ψήφιση του νέου ποινικού κώδικα το 2019, λίγες ημέρες μετά την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών.

Ο κ. Μαρινάκης θέτει το ερώτημα:

«Γιατί κράτησε για μία εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή, ενώ είχε προκηρύξει πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο του 2019, ώστε να ψηφίσει τον σκανδαλώδη Ποινικό του Κώδικα, με φωτογραφικές διατάξεις που "έβγαζαν μάτι"; Ποιους εξυπηρέτησε ο "εντιμότατος" κ. Τσίπρας;»

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι, παρά τη σκληρή ρητορική του πρώην πρωθυπουργού, «όσο και αν καταφεύγει στην τοξικότητα και στις ύβρεις, δεν θα αποφύγει να δώσει απαντήσεις».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

Ο κ. Τσίπρας, κατά τη χθεσινή του ομιλία στο Περιστέρι, απέδειξε ότι δεν πλήρωσε τους επικοινωνιολόγους του για να κάνει πολιτικό rebranding, αλλά για να αναβιώσει τις πιο σκοτεινές πλευρές της τοξικής του εποχής.

Έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει μία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, σε δύο, μάλιστα, συνεχόμενες αναμετρήσεις, στις οποίες ο ίδιος αποδοκιμάστηκε εκκωφαντικά από τον ελληνικό λαό, με τα χρόνια της ναζιστικής Κατοχής και την περίοδο της χούντας.

Η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημα του κ. Τσίπρα.

Όπως και να έχει, επειδή ο ίδιος επαναφέρει το παραμύθι της «εντιμότητάς» του και, αφού μεταξύ πολλών άλλων (καταδικασμένοι Υπουργοί από τη Δικαιοσύνη, κατατμήσεις, σύσκεψη ντροπής στο Μάτι), δεν μας έχει εξηγήσει ακόμα ποιος λειτουργούσε το «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης» όταν βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως αποκάλυψε δικός του υπουργός Δικαιοσύνης, τουλάχιστον ας απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα:

Γιατί κράτησε για μία εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή, ενώ είχε προκηρύξει πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο του 2019, ώστε να ψηφίσει τον σκανδαλώδη Ποινικό του Κώδικα, με φωτογραφικές διατάξεις που «έβγαζαν μάτι», όπως έχει καταγγείλει και πάλι δικός του υπουργός, αλλά και με το βαρύ έγκλημα της χώρας να αποφυλακίζεται μαζικά; Ποιους εξυπηρέτησε ο «εντιμότατος» κ. Τσίπρας;

Όσο και αν καταφεύγει στην τοξικότητα και στις ύβρεις, δεν θα αποφύγει να δώσει απαντήσεις.

Πηγή: skai.gr

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