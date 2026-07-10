Κι ενώ εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη Μασχάντ για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κάποιοι από τους πενθούντες φώναζαν συνθήματα και κρατούσαν πανό, ζητώντας εκδίκηση κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Κάποιοι κυμάτιζαν ιρανικές σημαίες, με τη μορφή του εκλιπόντα Ηγέτη και τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ενώ κάποιοι κρατούσαν πανό που έγραφαν «σκοτώστε τον Τραμπ» ή «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ»! Και όλα αυτά, σε μια χρονική στιγμή αυξημένης στρατιωτικής έντασης, μετά τον νέο γύρο αμερικανικών πληγμάτων εναντίον ιρανικών στόχων και τα αντίποινα της Τεχεράνης με επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στον Κόλπο, ο οποίος έθεσε υπό αμφισβήτηση το εύθραυστο «μνημόνιο κατανόησης» μεταξύ των δύο πλευρών.

Το Ιράν έχει από καιρό ορκιστεί να εκδικηθεί για τον θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμανί, κορυφαίου στρατηγού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τον οποίο οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν σκοτώσει κατά την πρώτη του θητεία του Τραμπ.

Η αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία συνέχισε να στοχεύει Ιρανούς ηγέτες καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, με πιο αξιοσημείωτη τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του μακροχρόνιου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, τον Φεβρουάριο.

Και μέσα σε όλα αυτά, Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ μοιράστηκε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών του με τις ΗΠΑ σχετικά με πιθανό σχέδιο του Ιράν να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Iranians unfurl chilling banner with Trump assassination threat at Ayatollah Khamenei's burial https://t.co/ag9N6jGX11 pic.twitter.com/11TPBFW7rU — New York Post (@nypost) July 9, 2026

Οι λεπτομέρειες του φερόμενου σχεδίου δεν ήταν άμεσα σαφείς, ανέφερε το CNN.

Αξιωματούχοι που γνωρίζουν τον διάλογο μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών δήλωσαν στο CNN ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν ελέγξει την φερόμενη ιρανική συνωμοσία και υπέδειξαν ότι η προειδοποίηση του Ισραήλ θα μπορούσε να θεωρηθεί εν μέρει ως μια προσπάθεια να επηρεαστεί η κυβέρνηση Τραμπ προς την οπτική του Ισραήλ για τον πόλεμο, καθώς η σχέση μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ έχει επηρεαστεί τις τελευταίες εβδομάδες λόγω διαφωνιών για το μέλλον του πολέμου, ανέφερε η Wall Street Journal.

Οι Ισραηλινοί ηγέτες φέρονται να αιφνιδιάστηκαν και να εξοργίστηκαν από την ειρηνευτική συμφωνία της κυβέρνησης Τραμπ με την Τεχεράνη, και ο Λευκός Οίκος τις τελευταίες εβδομάδες έχει επικρίνει ανοιχτά τις ισραηλινές τακτικές, κάτι σπάνιο για τους δύο στενούς συμμάχους.

Ταυτόχρονα, όταν ρωτήθηκε από την εφημερίδα The Independent, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στα χθεσινά σχόλια του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν απειλές από το Ιράν.

«Είμαι σε κάθε μία από τις λίστες τους»

«Θέλουν να εξοντώσουν τον ηγέτη των ΗΠΑ — εμένα», είπε ο Τραμπ. «Είμαι σε οποιαδήποτε λίστα. Είδα σήμερα το πρωί ότι είμαι σε κάθε μία από τις λίστες τους. Και μέχρι στιγμής, υποθέτω ότι ήμουν λίγο τυχερός, αλλά ίσως αυτό να μην κρατήσει πολύ. Αυτοί είναι κακοί, άρρωστοι άνθρωποι. Και πρέπει να ξεριζώσουμε αυτόν τον καρκίνο. Ξέρετε τι κάνετε; Πρέπει να αποτρέψετε τον καρκίνο νωρίς. Και έτσι νιώθω».

🚨 PRESIDENT TRUMP on the CONSTANT threats against his life, especially during Khamenei's funeral



"I'm number one on the kiII list for Iran."



"I like being number one on TlkTok better." 🤣



"But I'm number one on the list for kiIIing."



"It's a VERY dangerous profession."



"But… pic.twitter.com/kcgcgf8z8K — Nick Sortor (@nicksortor) July 8, 2026

Κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Πρόεδρος Τραμπ φέρεται να άλλαξε αεροπλάνα για λόγους ασφαλείας που σχετίζονται με τον πόλεμο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει αεροσκάφος στην Αεροπορική Βάση των ΗΠΑ, RAF Mildenhall στο Σάφολκ της Ανατολικής Αγγλίας, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας, Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026

Ο Λευκός Οίκος αρχικά περιέγραψε την αλλαγή ως μέρος μιας προσπάθειας να σταλεί το νέο Air Force One, δωρεά του Κατάρ, για μια επίσκεψη σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ σε μια βάση στην Αγγλία.

«Όπως είπε πρόσφατα ο Πρόεδρος, υπάρχουν πολλοί εχθροί της Αμερικής που τον έχουν βάλει στο μάτι και χρησιμοποιούμε κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας -συμπεριλαμβανομένης της απόσπασης της προσοχής και της παραπλάνησης- για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, στην εφημερίδα The Hill.

Απειλές κατά των Ιρανών διαπραγματευτών

Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβόντουσαν επίσης ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να δολοφονήσει Ιρανούς διαπραγματευτές κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών αυτή την άνοιξη, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times την περασμένη εβδομάδα.

Οι ανησυχίες τους ήταν τόσο έντονες, ανέφερε η εφημερίδα, που οι ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από άλλες χώρες της περιοχής να προειδοποιήσουν το Ιράν ότι το Ισραήλ ενδέχεται να στοχεύει τον Αμπάς Αραγτσί, υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, και τον Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρο του Κοινοβουλίου.

Πηγή: skai.gr

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