Η Σάρα Φέργκιουσον δεν έχει εμφανιστεί δημόσια εδώ και μήνες.

Ωστόσο, την ώρα που φουντώνουν οι φήμες για το πού βρίσκεται και για το αν σκέφτεται να δώσει μια αποκαλυπτική συνέντευξη, αυξάνονται οι πιέσεις να καταθέσει σχετικά με τις διασυνδέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Αμερικανοί νομοθέτες έχουν επανειλημμένα καλέσει τον πρώην σύζυγό της, Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, να απαντήσει για τις σχέσεις του με τον εκλιπόντα χρηματοδότη και καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη. Πλέον, ζητείται και από την ίδια να πράξει το ίδιο.

Ο βουλευτής Σουχάς Σουμπραμανιάμ, μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερευνά τον χειρισμό της δίωξης του Έπσταϊν, δήλωσε ότι πιστεύει πως η Φέργκιουσον διαθέτει «πληροφορίες σχετικές με την έρευνα».

«Η Σάρα Φέργκιουσον θα πρέπει να καταθέσει ενόρκως στην επιτροπή μας», ανέφερε.

Δεν υπάρχει νομικός μηχανισμός που να την υποχρεώνει να καταθέσει στις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Σουμπραμανιάμ δήλωσε στο BBC ότι οι νομοθέτες θα ήταν «διατεθειμένοι να βρουν όρους που να της ταιριάζουν», αρκεί να καταθέσει υπό όρκο.

Ανάλογη στάση κράτησε και η Δημοκρατική βουλευτής Μέλανι Στάνσμπερι, καλώντας όποιον έχει πληροφορίες για παρανομίες του Έπσταϊν και των συνεργατών του να συνεργαστεί, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα.

Η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρι, που είχε κατηγορήσει τον Έπσταϊν, δήλωσε επίσης ότι «πιστεύει ακράδαντα» πως η Φέργκιουσον πρέπει να μεταβεί στις ΗΠΑ και να απαντήσει σε ερωτήσεις.

«Αν η Φέργκιουσον γνωρίζει κάτι, πρέπει να καταθέσει άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε εκπρόσωπος του αδελφού της Τζιούφρι.

Νέα στοιχεία και πιέσεις

Η επόμενη κίνησή της αποτελεί αντικείμενο έντονης φημολογίας. Κυκλοφορούν πληροφορίες ότι αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα τής έχουν προσφέρει εξαψήφια ποσά για συνέντευξη.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται, δεν είναι σαφές αν πλέον θεωρείται «τοξική» για τέτοιες εμφανίσεις.

Οι πιέσεις εντάθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης νωρίτερα φέτος, τα οποία αποκάλυψαν νέες λεπτομέρειες για τη σχέση της με τον Έπσταϊν.

Η αναφορά κάποιου στα αρχεία δεν αποδεικνύει ενοχή, ωστόσο τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η εμπλοκή της ήταν μεγαλύτερη απ’ ό,τι πιστευόταν. Σε ένα σημείο εμφανίζεται να τον χαρακτηρίζει το 2009 «ο αδελφός που πάντα ευχόμουν να έχω».

Emails δείχνουν επίσης ότι επικοινώνησε μαζί του ενώ ήταν στη φυλακή για υπόθεση με ανήλικο, ενώ φέρεται να πήγε για γεύμα μαζί του στο Μαϊάμι, παίρνοντας μαζί και τις κόρες της, λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του.

Η δικηγόρος Γκλόρια Άλρεντ, που εκπροσωπεί θύματα, δήλωσε ότι τα νέα στοιχεία δείχνουν πως η Φέργκιουσον «δεν είναι θύμα σε αυτή την ιστορία».

«Πολλοί μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν γνώριζαν τα εγκλήματα του Έπσταϊν. Αυτό δεν ισχύει για τη Σάρα Φέργκιουσον», είπε. Ζήτησε μάλιστα να καταθέσει στο Κογκρέσο και να απαντήσει και στις βρετανικές αρχές.

Ο βιογράφος Άντριου Λάουνι τη χαρακτήρισε «ουσιώδη μάρτυρα», τονίζοντας ότι επισκεπτόταν συχνά τις κατοικίες του Έπσταϊν και «είναι αδιανόητο να μην είχε δει όσα είδε και ο Άντριου».

Αντίθετα, ο δικηγόρος ΜΜΕ Τζόναθαν Κόαντ εκτίμησε ότι «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα» να μεταβεί στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν «καταστροφικό» για την ίδια και την οικογένειά της.

Πτώση και αβεβαιότητα

Η Φέργκιουσον, γνωστή και ως «Fergie», είχε καταφέρει να ανακάμπτει από σκάνδαλα στο παρελθόν, όμως οι νέες αποκαλύψεις έχουν πλήξει την εικόνα της.

Τον Σεπτέμβριο απομακρύνθηκε από αρκετές φιλανθρωπικές οργανώσεις, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι αποχώρησε και από ρόλο πρέσβειρας σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό στο Λος Άντζελες.

Τον Οκτώβριο έχασε τον τίτλο της Δούκισσας, όταν ο πρώην σύζυγός της παραιτήθηκε από τον τίτλο του Δούκα της Υόρκης λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση Έπσταϊν. Παράλληλα, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κατοικία Royal Lodge στο Ουίνδσορ.

Την επόμενη εβδομάδα, μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να της αφαιρεθεί και η τιμητική ελευθερία της πόλης της Υόρκης.

Η τοποθεσία της παραμένει άγνωστη, με δημοσιεύματα να τη φέρουν σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Πορτογαλία, Ελβετία ή ακόμα και σε κέντρο ευεξίας στην Ιρλανδία – χωρίς όμως να έχει φωτογραφηθεί πουθενά.

Παράλληλα, υπάρχουν εικασίες ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να γράψει απομνημονεύματα ή να δώσει αποκαλυπτική συνέντευξη.

Όπως σχολίασε βασιλικός αναλυτής, «ξέρει πού είναι θαμμένα όλα τα μυστικά» και ενδέχεται να διαθέτει πληροφορίες που θα έφερναν σε δύσκολη θέση τη βασιλική οικογένεια.

Εκδοτικός οίκος που έχει συνεργαστεί μαζί της στο παρελθόν δεν σχολίασε αν υπάρχουν συζητήσεις για νέο βιβλίο, ενώ και οι εκπρόσωποί της δεν απάντησαν σε ερωτήσεις για πιθανή συνέντευξη.

Τέλος, τον περασμένο μήνα ανακοινώθηκε ότι η φιλανθρωπική της οργάνωση Sarah’s Trust θα αναστείλει τη λειτουργία της επ’ αόριστον, ενώ η αρμόδια αρχή επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη υποβληθεί επίσημο αίτημα για το κλείσιμό της.

Πηγή: skai.gr

