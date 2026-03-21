Μια χερσαία επίθεση εναντίον του Ιράν αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Τεχεράνη, η οποία θα κάνει μια μεγάλη έκπληξη στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ως απάντηση, δήλωσε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο απηχεί τις θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης.

Απαντώντας στις πρόσφατες απειλές των ΗΠΑ για πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Ιράν, ο αξιωματούχος δήλωσε: «Προφανώς, μια χερσαία επίθεση σε ιρανικό έδαφος είναι μία από τις κόκκινες γραμμές μας και, έτσι όπως πάντα είχαμε μια έκπληξη σε κάθε εχθρική επιχείρηση, θα την κάνουμε ξανά και σε αυτή την περίπτωση».

«Σε απάντηση για την έναρξη του πολέμου κατά του έθνους και στη δολοφονία του Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, ξεκίνησε ένας περιφερειακός πόλεμος», ανέφερε.

«Όταν επλήγησαν οι ενεργειακές μας υποδομές, όλες οι ενεργειακές υποδομές στην περιοχή κατέστησαν ανενεργές (χτυπήθηκαν) και αυτή τη φορά είμαστε έτοιμοι, έτσι ώστε αν ο τρομοκράτης Τραμπ κάνει λάθος σε αυτό το θέμα, του έχουμε μια έκπληξη, με τρόπο που δεν θα μπορεί καν να απομακρύνει τα φέρετρα των στρατιωτών του από τη γη μας».

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ταυτόχρονα ότι πιθανή καταστροφή των ιρανικών νησιών θα οδηγήσει στην καταστροφή των παράκτιων περιοχών των ΗΑΕ και, φυσικά, το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι μπορεί να μην βρίσκονται «απλώς» στα αρχικά στάδια αυτής της επίθεσης.

Αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων τους στο Ιράν και εξετάζουν τον σταδιακό περιορισμό των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα ωστόσο είχε δηλώσει πως δεν επιθυμεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, καθώς θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ «έχουν συντρίψει» τη χώρα. Μιλώντας στη New York Post άλλωστε, ο Αμερικανός είχε παραδεχθεί πως: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την αποστολή στρατευμάτων στο έδαφος». Χαρακτηριστικά είχε αναφέρει ότι ενώ άλλοι πρόεδροι έχουν αποκλείσει την αποστολή στρατευμάτων στο έδαφος, «εγώ λέω πως πιθανώς δεν θα χρειαστεί».

Η δήλωση του Τραμπ φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση της κυβέρνησής του να στείλει περισσότερα στρατεύματα και πολεμικά πλοία στην περιοχή και να ζητήσει από το Κογκρέσο επιπλέον 200 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότηση του πολέμου, σχολιάζει σε δημοσίευμά του το Associated Press.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν προχωρήσει σε λεπτομερείς προετοιμασίες για την ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, ανέφερε εχθές το CBS News, επικαλούμενο ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές, οι οποίοι έχουν μάλιστα υποβάλει συγκεκριμένα αιτήματα με στόχο την προετοιμασία μιας τέτοιας επιλογής.

Διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα, όπως το NBC, το Reuters, η Wall Street Journal και άλλα έχουν αναφερθεί στις τελευταίες ημέρες στην αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, επικαλούμενα πηγές τους ενήμερες σχετικά, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων αξιωματούχων των ΗΠΑ.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν τον περιορισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεών στο Ιράν, πολύ κοντά στην επίτευξη των 5 στόχων

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων τους, και εξετάζουν την ολοκλήρωση των μεγάλων στρατιωτικών τους επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ έκανε μια αναλυτική αναφορά σε πέντε στόχους απέναντι στο τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν οι οποίοι, όπως έγραψε, έχουν επιτευχθεί, ενώ τόνισε ότι το Στενό του Ορμούζ θα πρέπει να επιτηρείται και να ελέγχεται από τα ίδια τα κράτη που το χρησιμοποιούν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν μόνο αν ζητηθεί, κάτι που δεν θα είναι απαραίτητο, εφόσον εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε την ολοκλήρωση των μεγάλων στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή απέναντι στο τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν: (1) την πλήρη αποδυνάμωση της ιρανικής πυραυλικής ικανότητας, των εκτοξευτών και κάθε σχετικής υποδομής, (2) την καταστροφή της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του Ιράν, (3) την εξουδετέρωση του ναυτικού και της αεροπορίας του, συμπεριλαμβανομένων των αντιαεροπορικών συστημάτων, (4) την αποτροπή, με κάθε τρόπο, της απόκτησης πυρηνικής ικανότητας και τη διασφάλιση ότι οι ΗΠΑ θα μπορούν να αντιδρούν άμεσα και αποφασιστικά σε οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη και (5) την προστασία, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, των συμμάχων μας στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλων. Το Στενό του Ορμούζ θα πρέπει να επιτηρείται και να ελέγχεται, όπου χρειάζεται, από τα ίδια τα κράτη που το χρησιμοποιούν — οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το κάνουν. Εάν ζητηθεί, θα βοηθήσουμε αυτές τις χώρες στις σχετικές τους προσπάθειες, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο, εφόσον εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν. Είναι σημαντικό ότι θα πρόκειται για μια εύκολη στρατιωτική επιχείρηση για εκείνες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Πηγή: skai.gr

