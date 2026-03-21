Κάθε άλλο παρά... τυπική ήταν η συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Τσακ Νόρις το 2017. Ο δημοφιλής Αμερικανός ηθοποιός απεβίωσε την Παρασκευή.

When Prime Minister @netanyahu met Chuck Norris: “Now that you're here, I don't need my security people anymore.” pic.twitter.com/HTXqFkO9rn March 20, 2026

Μόλις ο Νετανιάχου συνάντησε τον ηθοποιό και τη σύζυγό του, Γκίνα Ο'Κέλι, είπε γελώντας στους παρευρισκόμενους: «Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους της ασφάλειάς μας να φύγουν, δεν τους χρειαζόμαστε πια!»

Η χαρακτηριστική ατάκα ειπώθηκε τον Φεβρουάριο του 2017, όταν ο διάσημος ηθοποιός και δάσκαλος των πολεμικών τεχνών επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ και συναντήθηκε με τον Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, γνωρίζοντας προφανώς τα αμέτρητα διαδικτυακά ανέκδοτα για το «αήττητο» του Τσακ Νόρις (Chuck Norris Facts), επέλεξε να τον υποδεχθεί με χιούμορ.

Ο Τσακ Νόρις υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Νετανιάχου για χρόνια. Μάλιστα, είχε δημοσιεύσει βίντεο στήριξης για τις προεκλογικές εκστρατείες του «Μπίμπι» το 2013 και το 2015, τονίζοντας ότι το Ισραήλ χρειάζεται έναν «ισχυρό ηγέτη».

Σε εκείνη τη συνάντηση, ο Νετανιάχου συμπλήρωσε με το ίδιο ύφος: «Το Ισραήλ είναι ισχυρό, αλλά τώρα είναι ακατανίκητο (indestructible)».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αποχαιρέτησε τον Τσακ Νόρις που πέθανε σε ηλικία 86 ετών, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατό του, με μια ανάρτηση στο X

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.