Περιοδεία Τραμπ με επίκεντρο το οικονομικό όφελος

Τρεις χώρες σε τέσσερις ημέρες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκινά σήμερα περιοδεία στη Μέση Ανατολή. Πρώτος σταθμός η Σαουδική Αραβία, ενώ ακολουθούν Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του Τραμπ στο εξωτερικό στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο. Λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο πολέμων και κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο της επίσκεψης του αμερικανού προέδρου δεν βρίσκονται ωστόσο οι διενέξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά το οικονομικό όφελος.

Η περιοδεία φωτίζει τους οικονομικούς δεσμούς της οικογένειας Τραμπ στην περιοχή του Κόλπου και τον ρόλο που παίζει το χρήμα στην εξωτερική πολιτική του αμερικανού προέδρου. Αυτό ισχύει κυρίως για τον πρώτο σταθμό του ταξιδιού Τραμπ. Στο Ριάντ, ο αμερικανός πρόεδρος συναντά τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με τον οποίο τον συνδέουν σημαντικές οικονομικές συναλλαγές.

Καθοριστικό είναι τι συμφέρει τις ΗΠΑ

Λίγο πριν από την αναχώρηση του προέδρου από τις ΗΠΑ, ο όμιλος επιχειρήσεων "The Trump Organization" ανακοίνωσε νέα κατασκευαστικά έργα στην περιοχή: το πρώτο ξενοδοχείο Τραμπ στο Ντουμπάι και ένα κλαμπ για γκολφ στο Κατάρ. Η κατασκευή ενός ουρανοξύστη Τραμπ στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας έχει ήδη ανακοινωθεί από πέρυσι.

Ο Τραμπ αρέσκεται να παρουσιάζεται ως επιτυχημένος επιχειρηματίας με ιδιαίτερες ικανότητες στο κλείσιμο κάθε είδους ντιλ. Για εκείνον το οικονομικό όφελος υπερισχύει θεμελιωδών αξιών, όπως πχ. τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εξωτερική πολιτική του προέδρου Τραμπ στηρίζεται κυρίως στις συναλλαγές και έρχεται έτσι σε αντίθεση με την παλαιότερη στρατηγική των ΗΠΑ, η οποία έδινε ενίοτε προτεραιότητα σε δημοκρατικές αξίες. Το καθοριστικό ερώτημα για τον Τραμπ σήμερα είναι: Τι συμφέρει την Αμερική; Στην Ουκρανία συνέδεσε τη συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης στο Κίεβο με τη διασφάλιση πρόσβασης στους φυσικούς πόρους της χώρας. Για τη Λωρίδα της Γάζας πρότεινε τη μετατροπή της σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Το Ριάντ ξέρει ότι μπορεί να υπολογίζει στον Τραμπ

Ήδη κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής του θητείας ο Ντόναλντ Τραμπ έστελνε ξεκάθαρο μήνυμα, όταν επέλεγε τη Σαουδική Αραβία ως προορισμό για το πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό το 2017 με αντάλλαγμα τεράστιες επενδύσεις των Σαουδαράβων στις ΗΠΑ. Μετά τη δεύτερη εκλογική του νίκη, φλέρταρε απροκάλυπτα με την ιδέα ότι θα έκανε και πάλι στους Σαουδάραβες την τιμή της πρώτης επίσκεψης, αν ήταν διατεθειμένοι να επενδύσουν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια στις ΗΠΑ. Επόμενο λοιπόν να αναμένονται κατά τη διάρκεια της σύντομης περιοδείας του λεπτομέρειες για μεγάλες οικονομικές συμφωνίες.

Η βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας γνωρίζει ήδη από τον θάνατο και διαμελισμό του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι το 2018 ότι μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη του προέδρου Τραμπ ό,τι κι αν κάνει. Παρόμοιο μήνυμα λαμβάνουν και άλλα αυταρχικά κράτη. Εάν μια χώρα είναι οικονομικά αρκετά σημαντική, η διακυβέρνηση Τραμπ συγχωρεί πολλά.

