Ο Τραμπ στη Σαουδική Αραβία: VIP γεύματα, αμυντική συμφωνία ύψους $100 δισ. και η προαναγγελία για «σπουδαίες» ανακοινώσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύεται από τον Ίλον Μασκ και άλλους επισήμους στη Σαουδική Αραβία κατά τη διάρκεια του πρώτου μεγάλου διπλωματικού ταξιδιού της δεύτερης θητείας του. Σημειώνεται ότι ο Τραμπ φιλοξενείται από τον πρίγκιπα διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σε ένα πλούσιο γεύμα.

Σύμφωνα με το BBC, ο Τραμπ ελπίζει να εξασφαλίσει σημαντικές νέες επενδύσεις στις ΗΠΑ στο τετραήμερο ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το δρομολόγιο του Τραμπ δεν περιλαμβάνει το Ισραήλ, με τα οικονομικά ζητήματα - και όχι τις διπλωματικές ανησυχίες ή τις ανησυχίες για την ασφάλεια - να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων του Αμερικανού προέδρου, σημείωσε ο Anthony Zurcher, ανταποκριτής του BBC. Οι Άραβες ηγέτες είναι βέβαιο ότι θα πιέσουν τον Τραμπ να κάνει περισσότερα για να μετριάσει την κατάσταση στη Γάζα, ανέφερε από τη μεριά του ο Lyse Doucet, επίσης ανταποκριτής του BBC.

Μεγάλες συμφωνίες στο μενού, καθώς ηγέτες και VIPs γευματίζουν

Ένα πλούσιο γεύμα στη Σαουδική Αραβία, όπου θα αναδειχθεί η κουζίνα του βασιλείου, προσφέρεται σε μερικούς από τους πιο ισχυρούς πολιτικούς της Αμερικής και τους πιο εξέχοντες οικονομικούς και τεχνολογικούς ηγέτες της, όπως ο Ίλον Μασκ και κορυφαία στελέχη της Boeing, της Google, της Amazon, της Coca Cola και άλλων εταιρειών.

Όλα τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία ακριβώς επειδή στο μενού βρίσκονται και μεγάλες συμφωνίες. Πολλά δισεκατομμύρια δολάρια σε σαουδαραβικές επενδύσεις στην Αμερική είναι στο παιχνίδι, σε τομείς που κυμαίνονται από την αεροδιαστημική μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη και την ενέργεια.

Εξάλλου, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να κλείσετε μια συμφωνία από το να την κλείσετε αυτοπροσώπως. Πολλοί από αυτούς τους επιχειρηματίες θα έχουν ήδη συναντήσει τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στα ταξίδια τους στη Σαουδική Αραβία - ή στα ταξίδια του στην Αμερική.

Το βασίλειο ενδιαφέρεται για την πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ και την πιο προηγμένη αμερικανική τεχνολογία. Ενώ η Αμερική ενδιαφέρεται για τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει το βασίλειο.

Πριν από το γεύμα τους προηγήθηκε μια ουρά υποδοχής που όμοιά της δεν υπάρχει, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρίγκιπας διάδοχος έδωσαν τα χέρια με το ένα σαουδαραβικό ή αμερικανικό στέλεχος μετά το άλλο. Η χειραψία για μια συμφωνία είναι ο λόγος για τον οποίο γίνεται η σημερινή συνάντηση.

Κόκκινο ή μοβ χαλί;

Η Σαουδική Αραβία έστρωσε νωρίτερα ένα χαλί λεβάντας για την άφιξη του Τραμπ στο Ριάντ.

Η Σαουδική Αραβία άλλαξε το χρώμα των τελετουργικών χαλιών της από κόκκινο σε λεβάντα το 2021, σημειώνοντας ότι το χρώμα είναι εμπνευσμένο από τη φυσική της κληρονομιά.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο έχουν γίνει δεκτοί οι ηγέτες.

Όταν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επισκέφθηκε τη Σαουδική Αραβία το 2022, αφού είπε ότι θα έκανε το βασίλειο «παρία», ο πρίγκιπας διάδοχος έστειλε αντιπροσωπεία να τον συναντήσει στο αεροδρόμιο. Όμως τον Τραμπ υποδέχθηκε σήμερα ο ίδιος ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος - πάνω στο Air Force One - συνοδευόταν στο Ριάντ από μαχητικά αεροσκάφη, καθώς έφθασε στη Σαουδική Αραβία για την έναρξη της τετραήμερης επίσκεψής του στην περιοχή.

Πωλήσεις όπλων αξίας 100 δισ. δολαρίων

Μια συμφωνία για την αγορά από τη Σαουδική Αραβία αμερικανικών όπλων και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 100 δισ. δολαρίων, όπως αναφέρεται ευρέως, συγκαταλέγεται στις συμφωνίες που πρόκειται να ανακοινώσει ο Τραμπ σε αυτό το ταξίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πύραυλοι, συστήματα ραντάρ και μεταφορικά αεροσκάφη αποτελούν μέρος του πακέτου.

Οι ΗΠΑ είναι μακροχρόνιος προμηθευτής όπλων στη Σαουδική Αραβία, αλλά η σχέση αυτή κλονίστηκε το 2021, όταν η κυβέρνηση Μπάιντεν σταμάτησε την πώληση όπλων στο Ριάντ, επικαλούμενη ανησυχίες για τον ρόλο της χώρας στον πόλεμο στη γειτονική Υεμένη.

Η δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι στις ΗΠΑ το 2018 αναφέρθηκε επίσης ευρέως ως παράγοντας που διαδραμάτισε ρόλο σε αυτό - μια έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών διαπίστωσε ότι ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ενέκρινε τη δολοφονία, αλλά η Σαουδική Αραβία τη χαρακτήρισε "ψευδή". Ο Λευκός Οίκος υπό τον Μπάιντεν επανέλαβε την πώληση όπλων πέρυσι, λέγοντας ότι οι Σαουδάραβες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν την Υεμένη. Ορισμένοι αναλυτές είχαν πει ότι οι ΗΠΑ ζητούσαν τη βοήθεια της Σαουδικής Αραβίας για να βοηθήσουν να τερματιστεί η σύγκρουση στη Γάζα και να βοηθήσουν τη μελλοντική ανοικοδόμησή της.

Ο Τραμπ πάντως είχε κάνει λόγο για μια «συγκλονιστική» ανακοίνωση κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης. Δεν είναι όμως ακόμη σαφές σε τι αναφερόταν.

Θα μπορούσε να αναφέρεται στις συμφωνίες μεγατόνων που αναμένεται να υπογράψει στις τρεις στάσεις του, συνολικού ύψους άνω του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων για επενδύσεις στην αμερικανική οικονομία.

Στο μεταξύ, υπάρχουν εικασίες ότι θα μπορούσε να μετονομάσει τον Περσικό Κόλπο σε Αραβικό Κόλπο για να ευχαριστήσει τους Άραβες ηγέτες που συναντά σε αυτή την πρώτη επίσημη περιοδεία του.

Αλλά δεν είναι ακόμη σαφές αν θα προχωρήσει σε μια κίνηση που θα προκαλούσε σημαντική αναστάτωση στο Ιράν.

«Θα μπορούσε να δοκιμάσει τις αντιδράσεις», είπε ο Sanam Vakil από το think tank Chatham House. Ή θα μπορούσαν να υπάρξουν κινήσεις προς ένα περιφερειακό αμυντικό σύμφωνο.

Είναι ενδεικτικό ότι μια ευρύτερη εξομάλυνση, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, την οποία προσπάθησε να επιτύχει και ο πρόεδρος Μπάιντεν, δεν είναι τώρα στην ατζέντα, ενώ ο οδυνηρός πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται. Και με τον πρόεδρο Τραμπ, υπάρχει πάντα και το απρόβλεπτο.

Πηγή: skai.gr

