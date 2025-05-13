Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Ίλον Μασκ βρίσκεται στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην επίσκεψη που πραγματοποιεί στη Σαουδική Αραβία.

Μάλιστα, ο Μασκ, μαζί με άλλους κορυφαίους επικεφαλής της Silicon Valley, συνόδεψε τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο Βασιλικό Παλάτι του Ριάντ, ενώ πρόκειται να συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής στο επενδυτικό φόρουμ ΗΠΑ–Σαουδικής Αραβίας.

Πλάνα από τη συνάντηση δείχνουν τον μπιν Σαλμάν να ανταλλάσσει χειραψίες με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla, Ίλον Μασκ, τον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και τον επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Το φόρουμ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για αργότερα την Τρίτη, αναφέρει τον Μασκ ως έναν από τους κύριους ομιλητές στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Σύμφωνα αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, ο Μασκ ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία ανεξάρτητα από την αποστολή του Air Force One.



Πηγή: skai.gr

