Άνοιξε ξανά η πρεσβεία του Ιράν στη Σαουδική Αραβία - Δείτε βίντεο

Άνοιξε ξανά σήμερα η πρεσβεία του Ιράν στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ριάντ για αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων.

The Iranian embassy in the Saudi capital reopened today, after 7 years.