Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων υδρογονανθράκων της, συμπεριλαμβανομένου του ζωτικής σημασίας αγωγού Ανατολής-Δύσης, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, επικαλούμενο έναν ανώνυμο αξιωματούχο του Υπουργείου Ενέργειας.

Το δημοσίευμα της Πέμπτης δεν ανέφερε πότε έλαβε χώρα η επίθεση.Ο αγωγός κρίνεται ως «ενεργειακός ομφάλιος λώρος» με τη Δύση, καθώς τροφοδοτεί την παγκόσμια αγορά.

Το CNN είχε αναφέρει ότι δορυφορικές εικόνες που παρείχε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος έδειχναν φωτιά και μεγάλα σύννεφα πυκνού μαύρου καπνού να ανεβαίνουν από τη ζωτικής σημασίας εγκατάσταση επεξεργασίας Αμπκάικ της Saudi Aramco μετά από αναφορές για ιρανική επίθεση την Τετάρτη. Η αιτία της πυρκαγιάς που φαίνεται στη δορυφορική εικόνα δεν ήταν άμεσα σαφής.

Η εικόνα τραβήχτηκε στις 8 Απριλίου περίπου στις 10:00 π.μ. τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μια διετή εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Η εγκατάσταση Αμπκάικ της Saudi Aramco, που βρίσκεται στην ανατολική Σαουδική Αραβία, είναι η μεγαλύτερη εγκατάσταση επεξεργασίας πετρελαίου στον κόσμο. και παρέχει περίπου το 5% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου, σύμφωνα με την εταιρεία. Η εγκατάσταση αποτελεί την αφετηρία του αγωγού Ανατολής-Δύσης.

Ο αγωγός, μήκους 1.200 χιλιομέτρων, είναι ένας από τους δύο στην περιοχή που παρακάμπτει το Στενό του Ορμούζ, όπου ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στο εμπόριο.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με drones σε σταθμό άντλησης κατά μήκος του αγωγού. Η επίθεση προκάλεσε άμεση μείωση της ροής κατά 700.000 βαρέλια την ημέρα. Ο αγωγός λειτουργούσε στο μέγιστο της χωρητικότητάς του (7 εκατ. βαρέλια/ημέρα) για να παρακάμψει το Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

