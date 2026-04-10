Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε δηκτικά ότι «εάν οι ΗΠΑ επιθυμούν να καταστρέψουν την οικονομία τους αφήνοντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να σκοτώσει τη διπλωματία», τότε το Ιράν είναι έτοιμο.



Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του X την Πέμπτη, ο Αραγτσί δήλωσε: «Η ποινική δίκη του Νετανιάχου (σ.σ για διαφθορά) συνεχίζεται την Κυριακή. Μια εκεχειρία σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, θα επιτάχυνε τη φυλάκισή του».

Netanyahu's criminal trial resumes on Sun. A region-wide ceasefire, incl in Lebanon, would hasten his jailing.



If the U S. wishes to crater its economy by letting Netanyahu kill diplomacy, that would ultimately be its choice. We think that would be dumb but are prepared for it. April 9, 2026



Πρόσθεσε: «Αν οι ΗΠΑ επιθυμούν να καταστρέψουν την οικονομία τους αφήνοντας τον Νετανιάχου να σκοτώσει τη διπλωματία, αυτή σε τελική ανάλυση θα ήταν η επιλογή τους. Πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν ανόητο, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό».



Παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εκδώσει τελεσίγραφο, η πακιστανική μεσολάβηση διευκόλυνε μια συμφωνία για μια εκεχειρία δύο εβδομάδων, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιούνταν διαπραγματεύσεις στην Ισλαμαμπάντ. Το Ιράν έχει προτείνει ένα σχέδιο δέκα σημείων για συζητήσεις, επιδιώκοντας όρους όπως η απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, η άρση των κυρώσεων και η καθιέρωση ελέγχου στο Στενό του Ορμούζ.



Όπως αναφέρει το πρακτορείο IRNA, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν υποστήριξε στις 8 Απριλίου ότι ο πόλεμος οδήγησε σε μια ιστορική νίκη για το Ιράν, αναγκάζοντας τις ΗΠΑ να αποδεχτούν τους όρους των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου για εγγυημένη μη επίθεση και παύση των εχθροπραξιών.

