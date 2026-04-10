WSJ: Στο Ισλαμαμπάντ Ιρανοί αξιωματούχοι για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ 

Ιρανοί αξιωματούχοι έφτασαν το βράδυ της Μ. Πέμπτης στο Ισλαμαμπάντ καθώς σήμερα ξεκινούν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την ιρανική αντιπροσωπεία ηγούνται ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Πάντως το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim διέψευσε την είδηση για την άφιξη Ιρανών αξιωματούχων στο Ισλαμαμπάντ, όπως και άλλα ιρανικά μέσα.

Σημειώνεται πως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναμένεται να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας. Μαζί του θα είναι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.