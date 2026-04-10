Σε μια από τις πιο προσωπικές και αποκαλυπτικές δημόσιες εμφανίσεις της τα τελευταία χρόνια, η Ιβάνκα Τραμπ μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές που σημάδεψαν την οικογένειά της.

Κατά τη συμμετοχή της στο podcast του Στίβεν Μπάρτλετ, η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της όταν αναφέρθηκε στη μητέρα της, Ιβάνα Τραμπ, που έφυγε από τη ζωή το 2022. «Η απώλειά της με άλλαξε βαθιά», παραδέχτηκε, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα γεγονός που επηρέασε καθοριστικά την προσωπική της πορεία. Μίλησε, επίσης, με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη γιαγιά της, που πλέον ζει μαζί τους στη Φλόριντα, σημειώνοντας ότι «η παρουσία της μας κρατά όλους ενωμένους».

Η συζήτηση ανέδειξε και μια λιγότερο γνωστή πλευρά της ζωής της, αυτή της δοκιμασίας του συζύγου της, Τζάρεντ Κούσνερ, με τον καρκίνο του θυρεοειδούς. Όπως αποκάλυψε, η περίοδος εκείνη ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για όλη την οικογένεια. «Ήταν μια συσσώρευση γεγονότων που με ξεπέρασαν», είπε, εξηγώντας πως οδηγήθηκε στην απόφαση να ζητήσει ψυχολογική υποστήριξη. «Έπρεπε να βρω τρόπο να διαχειριστώ όλα όσα ένιωθα».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η περιγραφή της για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιούλιο του 2024. Η ίδια παρακολουθούσε τα γεγονότα σε πραγματικό χρόνο από την τηλεόραση, μαζί με τα παιδιά της. «Ήταν μια στιγμή καθαρού τρόμου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρά το σοκ, ωστόσο, δήλωσε πως είχε μια εσωτερική βεβαιότητα ότι θα τα καταφέρει: «Κάτι μέσα μου έλεγε ότι θα επιζήσει». Αναφερόμενη στη συνέχεια αυτής της εμπειρίας, στάθηκε και στη σημασία της συγχώρεσης, λέγοντας πως «τέτοιες στιγμές σε αναγκάζουν να δεις τη ζωή διαφορετικά και να μην θεωρείς τίποτα δεδομένο».

Τα τελευταία χρόνια, η Ιβάνκα Τραμπ έχει επιλέξει συνειδητά να απομακρυνθεί από την ενεργό πολιτική δράση. Αν και είχε διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον Λευκό Οίκο στο παρελθόν, πλέον προτιμά να επικεντρώνεται στην οικογένειά της και στην καθημερινότητά της στο Μαϊάμι. Όπως έχει αφήσει να εννοηθεί, επιθυμεί να βρίσκεται δίπλα στον πατέρα της «ως κόρη και όχι ως σύμβουλος», επιλέγοντας μια διαφορετική ισορροπία στη ζωή της.

Πηγή: skai.gr

