Σαουδική Αραβία: Αναχαίτισε τρία drones που προήλθαν από τον εναέριο χώρο του Ιράκ

Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να απαντήσει σε οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης της κυριαρχίας και της ασφάλειάς του

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), τα οποία εισήλθαν στο έδαφός της προερχόμενα από τον εναέριο χώρο του Ιράκ.

Το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου δήλωσε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα για να απαντήσει σε οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης της κυριαρχίας και της ασφάλειάς του.

Νωρίτερα, η χώρα καταδίκασε την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό σταθμό στο Μπαράκαχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

