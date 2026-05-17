ΗΑΕ: Σε εξέλιξη η έρευνα για την επίθεση με drones κοντά σε πυρηνικό σταθμό

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε την Κυριακή ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να διαπιστωθεί η προέλευση επίθεσης με drones που έπληξε γεννήτρια έξω από τον πυρηνικό σταθμό Μπαράκα στο Άμπου Ντάμπι.

Το υπουργείο ανέφερε ότι αντιμετώπισε «με επιτυχία» δύο drones, ενώ ένα τρίτο έπληξε γεννήτρια κοντά στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα drones εκτοξεύθηκαν από τα «δυτικά σύνορα», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρική γεννήτρια κοντά στον πυρηνικό σταθμό Μπαράκα, επιμένοντας ωστόσο ότι το περιστατικό σημειώθηκε «εκτός της εσωτερικής περιμέτρου» του σταθμού και συνεπώς δεν επηρέασε τα επίπεδα πυρηνικής ασφάλειας.

«Η Ομοσπονδιακή Αρχή Πυρηνικής Ρύθμισης (FANR) επιβεβαίωσε ότι η φωτιά δεν επηρέασε την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού ούτε την επιχειρησιακή ετοιμότητα των βασικών συστημάτων του και ότι όλες οι μονάδες λειτουργούν κανονικά», ανέφερε το Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης του Άμπου Ντάμπι, προσθέτοντας ότι έχουν ληφθεί «όλα τα προληπτικά μέτρα».

Τα ΗΑΕ δήλωσαν επίσης ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς μετά την πυρκαγιά.

Πηγή: skai.gr

