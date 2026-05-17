Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Τραμπ κλιμάκωσε την πίεση προς την Τεχεράνη, προειδοποιώντας την Κυριακή ότι «ο χρόνος τελειώνει»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένη προθεσμία για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Η άρνηση του Ιράν να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις επαναφέρει στο τραπέζι τη στρατιωτική επιλογή

Το Πακιστάν και το Κατάρ εντείνουν τις διπλωματικές προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Επικίνδυνες ισορροπίες διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή, με το ενδεχόμενο επανέναρξης της σύγκρουσης να ενισχύεται και να μοιάζει πλέον όλο και πιο πιθανό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει την Τρίτη σύσκεψη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room) με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να εξεταστούν πιθανά στρατιωτικά σενάρια κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η συνάντηση, που αποκαλύφθηκε πρώτη από το Axios, έρχεται ενώ ο Τραμπ κλιμάκωσε την πίεση προς την Τεχεράνη το Σαββατοκύριακο, προειδοποιώντας την Κυριακή ότι «ο χρόνος τελειώνει» για το Ιράν και δηλώνοντας ότι «δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς» εάν η ιρανική ηγεσία δεν «κινηθεί γρήγορα».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να βρίσκονται σε αδιέξοδο, αφού ο Τραμπ απέρριψε ως «εντελώς απαράδεκτη» την τελευταία απάντηση της Τεχεράνης σε αμερικανική πρόταση ειρήνης, δηλώνοντας παράλληλα ότι η εκεχειρία βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη».

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και οι φιλοδοξίες του για ανάπτυξη όπλων.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στο Axios, σε τηλεφωνική επικοινωνία, ότι «ο χρόνος τελειώνει» για το Ιράν και προειδοποίησε πως αν το ιρανικό καθεστώς δεν προσέλθει με καλύτερη πρόταση για συμφωνία, «θα δεχθεί πολύ πιο σκληρό χτύπημα».

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Τραμπ επιδιώκει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, όμως η απόρριψη πολλών από τις απαιτήσεις του από την Τεχεράνη και η άρνησή της να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα έχουν επαναφέρει στο τραπέζι τη στρατιωτική επιλογή.

Την Κυριακή ο Τραμπ συνομίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάσταση στο Ιράν.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε το Σάββατο με μέλη της ομάδας εθνικής ασφάλειάς του στο γκολφ κλαμπ του στη Βιρτζίνια για να συζητήσουν το ζήτημα του Ιράν.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ.

Την ίδια ώρα, το Πακιστάν εντείνει τις προσπάθειες για την επανεκκίνηση του διπλωματικού διαλόγου. Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας επισκέφθηκε την Τεχεράνη το Σάββατο και την Κυριακή για συνομιλίες με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους σχετικά με συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Πακιστάν αποτελεί τον επίσημο διαμεσολαβητή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, που επίσης συμμετέχει στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες, συνομίλησε την Κυριακή με τον Πακιστανό ομόλογό του και με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως το Ιράν επιθυμεί συμφωνία και ανέφερε ότι περιμένει μια επικαιροποιημένη ιρανική πρόταση, η οποία, όπως είπε, ελπίζει να είναι καλύτερη από την τελευταία προσφορά που υποβλήθηκε πριν από μερικές ημέρες.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένη προθεσμία για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Θέλουμε να πετύχουμε μια συμφωνία. Δεν βρίσκονται στο σημείο όπου θέλουμε να βρίσκονται. Θα πρέπει να φτάσουν εκεί, διαφορετικά θα δεχθούν ισχυρό πλήγμα, και δεν το θέλουν αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν «πολύ πιο σκληρά από πριν» αν δεν παρουσιάσει καλύτερη πρόταση.

«Ο χρόνος τελειώνει. Καλύτερα να κινηθούν γρήγορα, διαφορετικά δεν θα τους απομείνει τίποτα», τόνισε ο Τραμπ.

Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παραμένουν στο στόχαστρο, όπως και κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν. Την Κυριακή drone έπληξε την Κυριακή τον πυρηνικό σταθμό Μπαρακά, προκαλώντας ζημιές σε «ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Ήταν ένα από τα τρία drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας «από την κατεύθυνση των δυτικών συνόρων», σύμφωνα με το υπουργείο. Τα άλλα δύο αναχαιτίστηκαν. «Βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η προέλευση των επιθέσεων», ανέφερε το υπουργείο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΑΕ, Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ, δήλωσε στον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι ότι «δεν υπάρχει καμία επίπτωση στα επίπεδα πυρηνικής ασφάλειας», σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών των Εμιράτων.

Αν και τα ΗΑΕ δεν κατηγόρησαν άμεσα το Ιράν, ο διπλωματικός σύμβουλος Ανουάρ Γκαργκάς άφησε σαφείς αιχμές κατά της Τεχεράνης.

«Η στοχοποίηση του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας Μπαρακά, είτε πραγματοποιήθηκε άμεσα από τον βασικό δρώντα είτε μέσω κάποιου από τους πληρεξουσίους του, συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση και σκοτεινή εξέλιξη που παραβιάζει κάθε διεθνή νόμο και κανόνα, με εγκληματική αδιαφορία για τις ζωές αμάχων στα ΗΑΕ και την ευρύτερη περιοχή», έγραψε στην πλατφόρμα X.



Πηγή: skai.gr

