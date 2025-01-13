Να αυξήσει τους φόρους για τα ενοίκια κατοικιών βραχυχρόνιων μισθώσεων σχεδιάζει η Ισπανία, έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες τους να πληρώνουν «σαν επιχείρηση», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, καθώς οι κάτοικοι των μεγαλύτερων πόλεων της χώρας προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στις τιμές των ενοικίων που έχουν εκτοξευθεί.

«Δεν είναι δίκαιο εκείνοι που έχουν τρία, τέσσερα ή πέντε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης να πληρώνουν λιγότερους φόρους από τα ξενοδοχεία ή τους εργαζόμενους», είπε ο Σάντσεθ σε μια εκδήλωση για την οικονομικά προσιτή στέγη.

Το μέτρο θα βασιστεί στη νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για τις ψηφιακές πλατφόρμες, είπε. Τα ισπανικά ξενοδοχεία πληρώνουν τώρα μειωμένο ποσοστό ΦΠΑ 10%, που περιλαμβάνεται στον λογαριασμό.

Η στέγη έχει γίνει μεγάλο θέμα στην Ισπανία καθώς προσπαθεί να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στην προώθηση του τουρισμού, που είναι κρίσιμος οδηγός της οικονομίας της, και να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες για τα υψηλά ενοίκια που οφείλονται στην αναβάθμιση περιοχών ή αστικό εξευγενισμό (gentrification) και στη στροφή των ιδιοκτητών σε πιο προσοδοφόρες, βραχυπρόθεσμες τουριστικές μισθώσεις, ιδιαίτερα σε αστικές και παραλιακές περιοχές.

Ο Σάντσεθ υποσχέθηκε επίσης αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης γύρω από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Τον περασμένο μήνα, οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα σε βάρος της Airbnb επειδή δεν διέγραψε χιλιάδες παραπλανητικές προσφορές μισθώσεων από την πλατφόρμα της.

Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες σε περιοχές με υψηλά ενοίκια που διατηρούν τα ενοίκια σύμφωνα με έναν επίσημο δείκτη αναφοράς θα εξαιρούνται 100% από τον φόρο στο εισόδημα από ενοίκια.

Ο Σάντσεθ είπε πως η κυβέρνηση θα προωθήσει την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και θα παραχωρήσει 2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα οικιστικής γης σε μια δημόσια υπηρεσία στέγης που δημιουργήθηκε πρόσφατα.

Ωστόσο, η κυβέρνηση μειοψηφίας του Σάντσεθ είναι υποχρεωμένη να δίνει διαρκώς μάχη προκειμένου να περάσει οποιοδήποτε νομοσχέδιο σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Οι προτάσεις του Σοσιαλιστικού Κόμματός του για τη στέγη έχουν οδηγήσει σε επικρίσεις τόσο από τη δεξιά --που τις χαρακτηρίζει πολύ παρεμβατικές-- όσο και από τους συμμάχους του της ριζοσπαστικής αριστεράς, που κατηγορούν τους κεντρώους Σοσιαλιστές ότι είναι πολύ ήπιοι με τους ιδιοκτήτες.

«Καθήκον της κυβέρνησης είναι να προτεραιοποιήσει την οικιστική χρήση της στέγης και να αποτρέψει την εντελώς ανεξέλεγκτη επέκταση κερδοσκοπικών και τουριστικών χρήσεων εις βάρος των κατοίκων», είπε ο Σάντσεθ.

Πέρυσι, η Τράπεζα της Ισπανίας συνέστησε στις αρχές να παρέμβουν στην αγορά ενοικίων καθώς η υψηλή αναλογία --σε σύγκριση με άλλες χώρες μέλη της ΕΕ-- των νοικοκυριών που δυσκολεύονται να πληρώσουν το ενοίκιό τους μπορεί να οδηγήσει σε «δυσμενή οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα».

Πολλές διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί εν μέσω αυξανόμενης οργής από πολίτες που αισθάνονται αποκλεισμένοι από την ισπανική αγορά, καθώς η ενοικίαση αυξάνεται συνεχώς σε μια χώρα που αποτελούνταν παραδοσιακά από ιδιοκτήτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

