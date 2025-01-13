Ρωσία: Κατηγορεί το Κίεβο ότι επιτέθηκε σε υποδομές του αγωγού αερίου TurkStream

Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα Δευτέρα την Ουκρανία ότι επιτέθηκε, ανεπιτυχώς, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε έναν σταθμό διανομής του αγωγού TurkStream, του μοναδικού που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη, αφού σταμάτησε η διαμετακόμισή του μέσω του ουκρανικού εδάφους, την 1η Ιανουαρίου.

Ο ενεργειακός τομέας είναι ένα κρίσιμο πεδίο μάχης: εδώ και τρία χρόνια, η Ρωσία στερείται σημαντικά έσοδα καθώς η ευρωπαϊκή αγορά έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό, σε αντίποινα για τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία αλλά και λόγω του σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream, στη Βαλτική Θάλασσα, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Οι ρωσικές δυνάμεις από την άλλη εξαπολύουν συχνά επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

«Το καθεστώς του Κιέβου επιχείρησε να επιτεθεί με εννέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη» σε έναν σταθμό διανομής του αγωγού TurkStream στην περιοχή του Κρασνοντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, ανακοίνωσε ο στρατός.

Σύμφωνα με την πηγή αυτήν, όλοι οι δρόνοι καταρρίφθηκαν και ο σταθμός συμπίεσης που βρίσκεται κοντά στην κοινότητα Γκάι-Κοτζόρ παραμένει εν λειτουργία. Ένα κτίριο και κάποιος εξοπλισμός υπέστησαν μικρές ζημιές από τα συντρίμμια ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Η Ουκρανία δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για το θέμα.

Σύμφωνα με τον ρωσικό στρατό, στόχος της πρωτοφανούς επίθεσης ήταν «να διακοπούν οι παραδόσεις αερίου στις ευρωπαϊκές χώρες» μέσω του TurkStream, του υποθαλάσσιου αγωγού που διασχίζει τη Μαύρη Θάλασσα.

Ο αγωγός αυτός, που συνδέει τη Ρωσία με την Τουρκία, εγκαινιάστηκε το 2020 και έχει δυνατότητα να μεταφέρει ετησίως 31,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Από την Τουρκία, η Gazprom μπορεί να εφοδιάζει τη νοτιοανατολική και ανατολική Ευρώπη, κυρίως την Ουγγαρία και τις βαλκανικές χώρες. Αφού τερματίστηκε η διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας, την 1η Ιανουαρίου, ο Turkstream είναι ο μοναδικός αγωγός που συνδέει τη Ρωσία με τις ευρωπαϊκές χώρες, με τους Ρώσους να υποστηρίζουν ότι το Κίεβο «θέλει να παγώσει τους Ευρωπαίους».

Η Ουγγαρία, μία από τις λίγες συμμάχους της Ρωσίας στην Ευρώπη, κατήγγειλε αυτήν την επίθεση εναντίον ενός συστήματος «ουσιαστικής σημασίας για τον εφοδιασμό της Ουγγαρίας και της κεντρικής Ευρώπης».

«Κάθε ενέργεια που απειλεί την ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού μας θα πρέπει να θεωρείται ως επίθεση στην εθνική κυριαρχία μας» σχολίασε μέσω του Facebook ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι θέλει να σταματήσει εντελώς τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία μέχρι το 2027. Επί του παρόντος, εισάγουν ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) που μεταφέρεται με δεξαμενόπλοια και αγοράζουν επίσης μεγάλες ποσότητες από τις ΗΠΑ.

Ανάλογες κατηγορίες κατά του Κιέβου για απόπειρα σαμποτάζ στον αγωγό είχε εξαπολύσει πέρυσι ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.