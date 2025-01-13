Πάλι υποψήφιος ο Ερντογάν;

Για πρώτη φορά ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν παραδέχτηκε ότι θα είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές όποτε και αν γίνουν. Η παραδοχή ήταν έμμεση και έγινε ως απάντηση στις επίμονες ερωτήσεις του διασημότερου τραγουδιστή δημοτικής μουσικής, κουρδικής καταγωγής, Ιμπραχίμ Τάτλισες. Ο Τάτλισες που κυκλοφορεί με αναπηρικό αμαξίδιο λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, ρώτησε τον τούρκο πρόεδρο «αν θα είναι μέσα» και ο Ερντογάν απάντησε «θα είμαι αν είσαι και εσύ» προκαλώντας τις επευφημίες και τα χειροκροτήματα του πλήθους που συμμετείχε στο τοπικό συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος στην πόλη Ούρφα την αρχαία Έδεσσα της ΝΑ Τουρκίας με κυρίως κουρδικό πληθυσμό.



Αν και υπάρχουν συνταγματικά εμπόδια που απαγορεύουν τρίτη θητεία του Ερντογάν, μπορούν αυτά να ξεπεραστούν, είτε μέσω συνταγματικής αναθεώρησης, είτε με ενίσχυση των ψήφων άλλων κομμάτων, ώστε να υπάρξει ικανή πλειοψηφία για να περάσει από την τουρκική βουλή των 600 βουλευτών η πρόταση των πρόωρων εκλογών. Για την κήρυξη πρόωρων εκλογών απαιτούνται 360 ψήφοι. Η κυβερνητική συμμαχία ΑΚΡ-ΜΗΡ διαθέτει 325 έδρες. Οι 57 έδρες του DEM θα ήταν μια ιδανική λύση για τον πρόεδρο Ερντογάν για να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία. Αυτό βλέπουν τούρκοι αναλυτές πίσω από την σπουδή με την οποία ξεκίνησε από τον ακροδεξιό εταίρο Ντεβλέτ Μπαχσελί η διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού με όρο την αυτοδιάλυση της οργάνωσης του ΡΚΚ και την κατάθεση των όπλων.

Γρίφος για την αντιπολίτευση

Η διαδικασία αυτή, πέρα από την ισχυρή βούληση της τουρκικής ηγεσίας φαίνεται να έχει την υποστήριξη του φιλοκουρδικού κόμματος και του έγκλειστου αρχηγού του ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτσαλάν αν και σιωπηλοί παραμένουν οι ένοπλοι Κούρδοι αντάρτες στο όρος Καντιλί στα σύνορα Ιράν-Ιράκ, καθώς και οι οργανώσεις των Κούρδων της Συρίας που νοούνται ως ξεχωριστή οντότητα και κύριοι εχθροί της Άγκυρας.



Κάποιοι τούρκοι αναλυτές μάλιστα θεωρούν ότι ο αιφνίδιος ελιγμός του Ερντογάν στο Κουρδικό ουσιαστικά αποδυνάμωσε την αξιωματική αντιπολίτευση της οποίας ο αρχηγός Οζγκιούρ Οζέλ είχε δηλώσει ότι θα συναινούσε σε πρόωρες εκλογές αλλά ως τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Μια ημερομηνία που ύστερα από την δυναμική που απέκτησε το Κουρδικό, φαίνεται να είναι εκτός χρόνου.





