Σαμ Άλτμαν προς Ίλον Μασκ: Η OpenAI δεν πωλείται

Σκληραίνει η κόντρα μεταξύ Σαμ Άλτμαν και Ίλον Μασκ με μήλον της Έριδος την νεοφυή εταιρεία Open AI. Κατηγορηματικά αρνητικός στην πώληση της OpenAI ήταν και πάλι την Τρίτη ο Άλτμαν από το Παρίσι. Η OpenAI δεν είναι προς πώληση — και ειδικά όχι στον Ίλον Μασκ, ξεκαθάρισε στο Axios ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής για την AI.



Τα σχόλια του Άλτμαν έρχονται μια μέρα αφότου ο ολοένα και πιο σκληρός ανταγωνιστής του Μασκ έκανε μια ιλιγγιώδη προσφορά 97,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα περιουσιακά στοιχεία της OpenAI, επιχειρώντας να αλλάξει τα δεδομένα στην Τεχνητή Νοημοσύνη.



Ο Άλτμαν πρόσθεσε ακόμη ότι έχουν υπάρξει και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις με τον Μασκ που έχουν προσπαθήσει με κάποιον τρόπο να πάρουν τον έλεγχο της OpenAI για μεγάλο χρονικό διάστημα, «οπότε εντάξει, είναι ένα ακόμη επεισόδιο της εβδομάδας».

«Η OpenAI δεν είναι προς πώληση. Η αποστολή της OpenAI δεν είναι προς πώληση - για να μην πω τίποτα για το γεγονός ότι ένας ανταγωνιστής που δεν είναι σε θέση να μας κερδίσει στην αγορά, απλώς προσπαθεί να πει, "θα το αγοράσω αυτό" αδιαφορώντας πλήρως για την αποστολή και την πορεία της», σημείωσε.

Στο μεταξύ, απαντώντας σε ερώτηση το πρακτορείου Reuters, απάντησε ότι: «Δεν έχω τίποτα να πω. Δηλαδή...πρόκειται περί γελοιότητας».

«Η εταιρεία δεν πωλείται. Πρόκειται για μια ακόμη από τις τακτικές του να επιχειρήσει να τα βάλει μαζί μας», είπε μιλώντας για τον Μασκ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη Wall Street Journal και τους New York Times, μια ομάδα επενδυτών υπό τον Μασκ πρότειναν χθες, Δευτέρα, 97,4 δισ. δολάρια στο διοικητικό συμβούλιο της OpenAI για την αγορά της εταιρείας.

«Όχι, ευχαριστούμε, αλλά θα αγοράσουμε το Twitter προς 9,74 δισ. δολάρια, αν θες», απάντησε νωρίτερα ο Άλτμαν στο Χ, το οποίο αγόρασε ο Μασκ έναντι 44 δισ. δολαρίων. «Απατεώνα», απάντησε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου.

Το 2015 ο Μασκ και ο Άλτμαν ήταν μεταξύ των ιδρυτών της OpenAI - δημιουργού του ChatGPT -, η οποία μέχρι τώρα λειτουργεί ως μη κερδοσκοπική εταιρεία. Οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν χαλάσει από το 2018, όταν ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX αποχώρησε από την εταιρεία.

Τώρα ο Άλτμαν προσπαθεί να αλλάξει το καθεστώς της OpenAI και να την κάνει εμπορική εταιρεία, κάτι που ο Μασκ εκτιμά ότι θα αλλάξει τη βασική της αποστολή: Να αναπτύξει την Τεχνητή Νοημοσύνη προς όφελος της ανθρωπότητας.

Πηγή: skai.gr

