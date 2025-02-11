Μασκ: «Ξεσπάθωσε» κατά του Γάλλου μαικήνα που τον είπε «μ@@@@α»

Μια κόντρα μεταξύ του Ίλον Μασκ και του Γάλλου δισεκατομμυριούχου στη νέα τεχνολογία Ξαβιέ Νιελ κλιμακώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla ανταπέδωσε το… χτύπημα αφότου ο Νιελ τον αποκάλεσε «μ@@@@α».



«Αυτός ο τύπος στάλθηκε στη φυλακή επειδή ήταν κυριολεκτικά νταβατζής με μια ομάδα ιερόδουλων! Χαχαχα», έγραψε ο Μασκ στο X ως απάντηση στον Nιελ που τον αποκάλεσε «τον μεγαλύτερο επιχειρηματία του κόσμου και, πάνω από αυτό, έναν πολύ σύνθετο τύπο... ίσως μερικές φορές έναν μ@@@@α [un Connard]».



Ο Μασκ πιθανότατα αναφερόταν στα νομικά προβλήματα του Nιελ το 2004, όταν τέθηκε υπό επίσημη έρευνα και κρατήθηκε προσωρινά από την αστυνομία κατά τη διάρκεια έρευνας για φορολογικές παραβάσεις σε ερωτικούς χώρους στους οποίους ήταν συνιδιοκτήτης εκείνη την εποχή.

This guy was sent to prison for being a literal pimp with a cadre of prostitutes! Lmao February 10, 2025



Ο Nιελ αργότερα απαλλάχθηκε από αυτές τις κατηγορίες, αλλά του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης με αναστολή για υπεξαίρεση κεφαλαίων σε ορισμένες από τις επιχειρήσεις του στην ερωτική βιομηχανία. Είναι ωστόσο ευρύτερα γνωστός ως ο ιδρυτής της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας χαμηλού κόστους με την επωνυμία Free.



Ο Νιελ φάνηκε να μην παίρνει σοβαρά τα πυρά του Μασκ.



Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ηγετικών μορφών στην τεχνολογία έρχεται εν μέσω μιας μεγάλης συνόδου κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Νιελ ήταν μεταξύ των επιχειρηματιών τους οποίους συμβουλεύτηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πριν από τη σύνοδο κορυφής και προτού ανακοινώσει μια στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη με ιδιωτική χρηματοδότηση 109 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 3 δισ. ευρώ προέρχονται από την εταιρεία του Nιελ, Iliad.



Σύμφωνα με το Politico, ο Μασκ σνόμπαρε τη σύνοδο κορυφής, ισχυριζόμενος ότι βρισκόταν «στη μέση κρίσιμης δουλειάς στην Ουάσιγκτον», ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για να συμμετάσχει στην εκδήλωση εξ αποστάσεως.

Στο μεταξύ, κονσόρτσιουμ υπό την ηγεσία του ιδιοκτήτη του X προσέφερε περίπου 97,4 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει την OpenAI, κλιμακώνοντας τη διαμάχη με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που ο Μασκ βοήθησε να ιδρυθεί πριν από μια δεκαετία. Ο Μασκ και μια κοινοπραξία επενδυτικών εταιρειών θέλουν να αναλάβουν τον έλεγχο της εταιρείας που δημιουργεί το ChatGPT. Όμως ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν απέρριψε άμεσα την ανεπιθύμητη προσφορά, σχολιάζοντας: «Όχι ευχαριστώ, αλλά αν θέλεις, μπορούμε να αγοράσουμε το Twitter για 9,74 δισεκατομμύρια δολάρια».



Πηγή: skai.gr

