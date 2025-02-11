Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε όταν ένα μικρό αεροπλάνο «έφυγε» από το διάδρομο προσγείωσης και έπεσε σε δέντρα στο Νιου Χάμσαϊρ.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο Reddington Landing του Hampton Airfield το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με την Dailymail, προσωπικό έκτακτης ανάγκης έσπευσε στο σημείο, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο πιλότος εθεάθη να περπατά μετά το συμβάν.

Δεν είναι ξεκάθαρο τι προκάλεσε τη συντριβή, ωστόσο οι εικόνες δείχνουν έντονη χιονόπτωση στο σημείο. Οι αξιωματούχοι δεν έχουν πει πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροπλάνο ή εάν υπάρχουν άλλοι τραυματίες.

Το συμβάν σημειώνεται μετά από άλλα αεροπορικά περιστατικά που συγκλόνισαν τις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης μιας από τις χειρότερες αεροπορικές καταστροφές πριν από 13 ημέρες, όταν επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο πάνω από το Εθνικό Αεροδρόμιο Ρίγκαν.

Πηγή: skai.gr

