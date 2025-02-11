Μαχσά Αμινί: Αμνηστία σε δημοσιογράφους που κάλυψαν τον θάνατό της

Η ανώτατη δικαστική αρχή του Ιράν έδωσε αμνηστία σε δυο δημοσιογράφους που είχαν καλύψει με ρεπορτάζ τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί ενώ κρατείτο από την αστυνομία ηθών, ο οποίος πυροδότησε διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο το 2022, μετέδωσε σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος της ιρανικής δικαιοσύνης Mizan.

Η Νιλουφάρ Χαμεντί και η Ελαχέχ Μοχαμεντί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 13 και 12 ετών αντίστοιχα από το Ιρανικό Επαναστατικό Δικαστήριο τον Οκτώβριο του 2023 για τη δημοσιογραφική κάλυψη του θανάτου της νεαρής Ιρανής, κουρδικής καταγωγής, Αμινί, κατά τη διάρκεια της κράτησής της από την αστυνομία ηθών γιατί φέρεται να παραβίασε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα.

«Μετά την έγκριση από τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ του καταλόγου των αμνηστιών που ετοίμασε ο επικεφαλής του δικαστικού σώματος, τα πρόσωπα αυτά απαλλάχθηκαν», μετέδωσε το Mizan προσθέτοντας ότι η αμνηστία δόθηκε με την ευκαιρία της 46 επετείου από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Πέρυσι και οι δύο δημοσιογράφοι είχαν αφεθεί ελεύθερες προσωρινά έπειτα από 17 μήνες στη φυλακή και αργότερα αθωώθηκαν από την κατηγορία της "συνεργασίας με τις ΗΠΑ" σε εφετείο.

Άλλες κατηγορίες όπως "συνωμοσία κατά της εθνικής ασφάλειας" και "προπαγάνδα κατά του καθεστώτος" παρέμειναν, αλλά τώρα με την αμνηστία που τους δόθηκε απαλλάχθηκαν των κατηγοριών και η δικαστική υπόθεσή τους έχει κλείσει.

Οι διαδηλώσεις που ακολούθησαν τον θάνατο της Αμινί οδήγησαν στη χειρότερη αναταραχή στο Ιράν μετά την Ισλαμική Επανάσταση. Οι αρχές κατηγορούν τις ΗΠΑ για υποκίνηση των διαδηλώσεων, κάτι που η Ουάσινγκτον διαψεύδει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.