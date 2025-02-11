Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τα έβαλε σήμερα, με αναρτήσεις στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, που του ανήκει, με τους «πολύ πολιτικοποιημένους δικαστές» που μπλοκάρουν ορισμένες αποφάσεις του, συνεχίζοντας την επίθεσή της κυβέρνησής του εναντίον των δικαστικών θεσμών.

«Βρήκαμε δισεκατομμύρια δολάρια από απάτες, σπατάλες και υπεξαιρέσεις, ερευνώντας την κακοδιαχείριση της κυβέρνησής μας. Τώρα, ορισμένοι ακτιβιστές και άκρως πολιτικοποιημένοι δικαστές θέλουν να μας καθυστερήσουν ή να μας σταματήσουν», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Αν χάσουμε την ορμή μας, αυτό θα ήταν πολύ άσχημο στον αγώνα μας για την αναζήτηση της αλήθειας (…) Απομένουν πολλά να ανακαλύψουμε ακόμα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες», πρόσθεσε.

Ένας από τους στενότερους συνεργάτες του στον Λευκό Οίκο, ο Στίβεν Μίλερ, έγραψε επίσης στην πλατφόρμα Χ ότι «αν ένας τοπικός δικαστής ήθελε να ελέγξει την εκτελεστική εξουσία, δεν είχε παρά να θέσει υποψηφιότητα για να γίνει πρόεδρος».

Δικαστές έχουν μπλοκάρει την εφαρμογή πολλών διαταγμάτων του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, ο οποίος δείχνει αποφασισμένος να διευρύνει τις εξουσίες του όσο το δυνατόν περισσότερο απέναντι στους δικαστικούς θεσμούς αλλά και στο Κογκρέσο. Η απόφασή του να ακυρώσει το δίκαιο του εδάφους (την αυτόματη απόκτηση της υπηκοότητας απ’ όποιον γεννιέται στις ΗΠΑ) προκάλεσε δικαστική διαμάχη ενώ οι βίαιες μέθοδοι του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Ίλον Μασκ, στον οποίο ανέθεσε να περικόψει τις ομοσπονδιακές δαπάνες, οδήγησαν σε πολλές προσφυγές στη δικαιοσύνη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς έκρινε ότι οι δικαστές δεν έχουν την εξουσία για «να ελέγχουν τις θεμιτές ενέργειες της εκτελεστικής εξουσίας», συγκρίνοντας την κατάσταση με την υποθετική παρέμβαση ενός δικαστή στη στρατιωτική στρατηγική ενός στρατηγού.

«Η δικαστική τυραννία είναι εξαιρετικά ανάρμοστη», σχολίασε από την πλευρά του ο Έλον Μασκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

