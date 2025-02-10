Ίλον Μασκ: Κολοσσιαία προσφορά του Ίλον Μασκ για την απόκτηση της Open AI

Κονσόρτσιουμ επενδυτών υπό την ηγεσία του Ίλον Μασκ έκανε προσφορά 97,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον έλεγχο της OpenAI, αναφέρει τη Δευτέρα η Wall Street Journal.

Η OpenAI είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2015 από τoν Σαμ Άλτμαν.

Σκοπός της εταιρείας είναι να αναπτύξει και να προωθήσει την τεχνητή νοημοσύνη, με απώτερο στόχο να ωφελήσει την ανθρωπότητα στο σύνολό της.

Η OpenAI έχει δημιουργήσει μια σειρά από προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το GPT-3, ένα γλωσσικό μοντέλο που μπορεί να παράγει κείμενο, να μεταφράζει γλώσσες και να απαντά σε ερωτήσεις, καθώς και το DALL-E, ένα μοντέλο που μπορεί να δημιουργεί εικόνες από κείμενο.

Η εταιρεία έχει επίσης αναπτύξει το ChatGPT, ένα chatbot που μπορεί να συνομιλεί με τους χρήστες και να απαντά σε ερωτήσεις τους.

Η OpenAI έχει λάβει χρηματοδότηση από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft και Amazon Web Services, και αρχικά από τον ίδιο τον Μασκ.

Η εταιρεία έχει επίσης συνεργαστεί με άλλες εταιρείες, όπως η Microsoft και η Salesforce, για να αναπτύξει και να προωθήσει την τεχνητή νοημοσύνη.

Η OpenAI είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την πρόοδο της AI.

"Οχι, Ευχαριστώ"

Μέσω της πλατφόρμας Χ απάντησε ο Σαμ Αλτμαν στην πρόταση Μασκ για την εξαγορά της Open AI. "Οχι ευχαριστώ, αλλά αγοράζω το twitter για 9,74 δισ. δολ. αν θέλεις" ήταν η απάντηση του ιδιοκτήτη της Open AI.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want — Sam Altman (@sama) February 10, 2025

