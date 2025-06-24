Διπλωματικούς τριγμούς αναμένεται να προκαλέσουν τα ιδιωτικά μηνύματα του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προς τον Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε αυτούσια στο Truth Social.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ επαινεί τον Ντόναλντ Τραμπ για τη σκληρή στάση του επειδή έκανε την Ευρώπη να «πληρώσει με ΜΕΓΑΛΟ τρόπο» για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, σε ιδιωτικό μήνυμα που ο Αμερικανός πρόεδρος κοινοποίησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί.

«Ντόναλντ, μας οδήγησες σε μια πραγματικά, πραγματικά σημαντική στιγμή για την Αμερική, την Ευρώπη και τον κόσμο», έγραψε ο Ρούτε ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ που ξεκινά την Τρίτη, αναφερόμενος στην απαίτηση του Αμερικανού προέδρου προς όλα τα μέλη να δεσμευτούν για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ.

«Θα πετύχεις κάτι που ΚΑΝΕΙΣ Αμερικανός πρόεδρος εδώ και δεκαετίες δεν μπόρεσε να πετύχει», προσθέτει, σύμφωνα με στιγμιότυπα της συνομιλίας του που ανήρτησε ο Τραμπ στο Truth Social την Τρίτη.

«Δεν ήταν εύκολο, αλλά τους κάναμε όλους να υπογράψουν για το 5%!» έγραψε ο Ρούτε. «Η Ευρώπη πρόκειται να πληρώσει με ΜΕΓΑΛΟ τρόπο, όπως πρέπει, και αυτό θα είναι δική σου νίκη».

Ο Ρούτε επαίνεσε επίσης την «αποφασιστική δράση του Τραμπ στο Ιράν, που ήταν πραγματικά εξαιρετική και κάτι που κανείς άλλος δεν τόλμησε να κάνει».

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του μηνύματος.

Τα στιγμιότυπα εμφανίστηκαν στο Truth Social καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος πετούσε προς τη Χάγη για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, που ξεκινά το βράδυ της Τρίτης.

Ο Τραμπ είχε ζητήσει από όλα τα μέλη της Συμμαχίας να δαπανήσουν το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα μέσα στην επόμενη δεκαετία, διαφορετικά διακινδυνεύουν να χάσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ που στηρίζουν την ασφάλεια της ηπείρου επί δεκαετίες.



Πηγή: skai.gr

