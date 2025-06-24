Ισραήλ-Ιράν: Κρίσιμες ώρες για κατάπαυση πυρός

Σε κρίσιμο σημείο εισέρχεται το επόμενο 24ωρο αναφορικά με την εφαρμογή του τελικού σχεδίου εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, παρά το κλίμα αισιοδοξίας που προβάλλει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Παράθυρο αισιοδοξίας αλλά με επιφυλάξεις

Παρά το εύθραυστο κλίμα, ο Πρόεδρος Τραμπ, με συνεχείς αναρτήσεις από τις πρώτες πρωινές ώρες, υποστήριξε ότι η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν «οδεύει προς το τέλος της» με την άμεση ενεργοποίηση της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός. Το συμφωνηθέν πλαίσιο θεσπίζει ένα «μεταβατικό» 24ωρο, εντός του οποίου οι δύο χώρες καλούνται να θέσουν τέλος στις πολεμικές τους επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι ορίζεται μια περίοδος μετάβασης αντικατοπτρίζει τη ρεαλιστική αναγνώριση ότι οι κατάπαυσεις πυρός σπανίως τηρούνται με απόλυτη ακρίβεια – όπως η εμπειρία των διεθνών συγκρούσεων αποτυπώνει.

Βήματα προς την κατάπαυση πυρός

Βάσει της συμφωνίας, το Ιράν θα πρέπει να διακόψει τις επιθέσεις του κατά του Ισραήλ από τις 7:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας), με το Ισραήλ να οφείλει να ακολουθήσει παρόμοια στάση. Ύστερα από 12 ώρες, δηλαδή από τις 7:00 το απόγευμα, η ισραηλινή πλευρά αναμένεται να έχει επίσης ολοκληρώσει κάθε στρατιωτική της δράση κατά του Ιράν. Πρακτικά, το στοίχημα της διαδικασίας είναι να εξασφαλιστεί μια συμπληρωμένη 24ωρη περίοδος αμοιβαίας ηρεμίας, ώστε αύριο, 24 Ιουνίου, στις 7:00 το πρωί, να έχει τερματιστεί η διαμάχη. Η ονομασία που έδωσε ο Τραμπ στη σύγκρουση, ως «Πόλεμος των Δώδεκα Ημερών», επιχειρεί να υπογραμμίσει τη χρονική της διάρκεια και το επιδιωκόμενο τέλος.

Προκλήσεις στις πρώτες ώρες κατάπαυσης πυρός

Ωστόσο, όπως συνηθίζεται σε τέτοιου είδους συμφωνίες, «κάθε αρχή είναι δύσκολη» – ειδικά στη Μέση Ανατολή. Ενδεικτικό είναι ότι λίγα λεπτά πριν τις 7:00 σήμερα το πρωί, το Ιράν εξαπέλυσε βαλλιστική επίθεση με στόχο κατοικημένη περιοχή στη Μπεέρ Σέβα του νότιου Ισραήλ, προκαλώντας τουλάχιστον πέντε θύματα και περισσότερους από είκοσι τραυματίες. Άμεσα ακολούθησε ισραηλινή επίθεση εναντίον εκτοξευτήρων στο δυτικό Ιράν, οδηγώντας σε νέα ιρανική πυραυλική απάντηση στο βόρειο Ισραήλ. Ο ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισράελ Κατς, διαμήνυσε «σκληρή απάντηση, μετά την πρώτη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός».

Η αβεβαιότητα για την αντοχή της νέας συμφωνίας είναι πλέον έντονη, καθώς παραμένει άγνωστο πόσες ανταπάντησεις θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του μεταβατικού 24ωρου. Η πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ υπόκειται σε δοκιμασίες, καθώς ο κύριος στόχος θα είναι τελικά η εδραίωση της εκεχειρίας πριν μετατραπεί σε ακόμη ένα χαμένο πολιτικό στοίχημα.

Πηγή: Deutsche Welle

