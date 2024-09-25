Το παρασκήνιο της ρήξης ΗΠΑ - Ισραήλ για την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ

Τις ημέρες που προηγήθηκαν της αεροπορικής επίθεσης του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, αξιωματούχοι των ΗΠΑ προειδοποίησαν την ισραηλινή κυβέρνηση ότι μια τέτοια στρατηγική θα οδηγούσε πιθανότατα σε κλιμάκωση του πολέμου στην περιοχή, σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους και έναν Ισραηλινό αξιωματούχο που επικαλείται το Politico.

Οι ΗΠΑ τόνισαν στο Ισραήλ ότι ήταν ακόμη εφικτή μια διπλωματική λύση με τη Χεζμπολάχ και ότι μια στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να εκτροχιάσει αυτή την προσπάθεια, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ωστόσο, το Ισραήλ προχώρησε.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν απέρριψαν την πρόταση της Ουάσιγκτον, αλλά διαφώνησαν με τον τρόπο επίτευξής της. Απάντησαν ότι έπρεπε πρώτα να κλιμακώσουν για να αποκλιμακώσουν, που σημαίνει ότι θεωρούν πως αν η Χεζμπολάχ χτυπηθεί σκληρά στη συνέχεια θα αισθάνεται αναγκασμένη να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Έντονη διαφωνία

Ήταν η πρώτη φορά εδώ και σχεδόν ένα χρόνο που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διαφώνησαν τόσο έντονα για το πώς να χειριστούν τη Χεζμπολάχ. Και εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εάν το σχέδιο της αμερικανικής κυβέρνησης για μια διπλωματική συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισραήλ είναι εφικτή βραχυπρόθεσμα.

Οι ΗΠΑ πίεζαν εδώ και μήνες το Ισραήλ να αποφύγει την κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης στον Λίβανο, ανησυχώντας ότι θα πυροδοτήσει μόνο εντάσεις στην περιοχή και δυνητικά θα πυροδοτήσει έναν πόλεμο. Η Ουάσιγκτον πέρασε αυτό το μήνυμα μέσω διαφόρων διπλωματικών καναλιών καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε τηλεφωνήματα και σε συναντήσεις τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ είχε συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό με τη διπλωματική προσπάθεια που πρότεινε η Ουάσιγκτον μέχρι τα τέλη Αυγούστου, όταν οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα σταμάτησαν. Το Ισραήλ είδε ένα άνοιγμα για να ανακατανείμει τους στρατιωτικούς του πόρους και να επικεντρωθεί στην αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ στο βορρά.

Σε συναντήσεις την περασμένη εβδομάδα, το Ισραήλ κατέστησε σαφές στον Έιμος Χόχσταϊν, υψηλόβαθμο σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου, ότι η Χεζμπολάχ δεν είχε δείξει σημάδια ότι θέλει να συμμετάσχει σε σοβαρές διπλωματικές συνομιλίες και ότι το Ισραήλ επρόκειτο να αυξήσει.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν αργότερα ότι δεν τους δόθηκαν εκ των προτέρων προειδοποιήσεις σχετικά με τις εκρήξεις στους βομβητές και τους ασυρμάτους της περασμένης εβδομάδας κατά της Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ πιστεύεται ευρέως ότι βρίσκεται πίσω από αυτές τις επιθέσεις, αν και δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ερωτήματα και ανησυχία στον Λευκό Οίκο

Τα χτυπήματα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ έχουν επίσης πυροδοτήσει μια συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης Μπάιντεν σχετικά με την αποτελεσματικότητα των κατακλυσμιαίων επιθέσεων του Ισραήλ και την πιθανότητα μελλοντικής βίας στην περιοχή.

Ενώ ορισμένοι αξιωματούχοι στον Λευκό Οίκο υποστηρίζουν γενικά τα στρατιωτικά πλήγματα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, άλλοι στο Πεντάγωνο και η κοινότητα των πληροφοριών δεν είναι βέβαιοι ότι η στρατηγική του θα λειτουργήσει - ότι η Χεζμπολάχ θα εμπλακεί διπλωματικά.

Ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν γίνει ολοένα και πιο απογοητευμένοι και ανήσυχοι για τον αυξανόμενο αριθμό των νεκρών στο Λίβανο ως αποτέλεσμα των αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ. Αν και η κυβέρνηση δεν είναι ακόμη διατεθειμένη να κηρύξει δημόσια τη σύγκρουση «πόλεμο», οι αξιωματούχοι πιστεύουν όλο και περισσότερο ότι η κατάσταση θα είναι δύσκολο - αν και όχι αδύνατο - να διορθωθεί, δήλωσε ένας από τους ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Σε ενημερώσεις στο Καπιτώλιο την περασμένη εβδομάδα, αξιωματούχοι άμυνας και πληροφοριών είπαν στα μέλη του Κογκρέσου ότι ανησυχούν ότι οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ μπορεί να πυροδοτήσουν ακόμη μεγαλύτερη επιθετικότητα από τη Χεζμπολάχ - μια ομάδα που είναι γνωστό ότι έχει εκτεταμένη ικανότητα διεθνώς να οργανώνει και να πραγματοποιεί επιθέσεις.

Μέχρι στιγμής, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται αποφασισμένος να συνεχίσει την εκστρατεία στον Λίβανο. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι σχεδιάζουν να εντείνουν τις επιθέσεις στον Λίβανο τις επόμενες ημέρες.

Εάν η βία κλιμακωθεί, κινδυνεύει να τραβήξει το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο - ένα σενάριο που η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπαθεί εδώ και καιρό να αποφύγει. Ενώ για πολλούς οι επιθέσεις μπορεί να φαίνονται ήδη σαν πόλεμος, η Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη αντιδράσει πλήρως για τις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ. Εάν το κάνει, θα μπορούσε να τραβήξει και τις δύο πλευρές βαθύτερα σε χτυπήματα που θα μπορούσαν τελικά να οδηγήσουν σε πολύ μεγαλύτερη σύγκρουση.

Για μήνες, Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήμ συμφωνούσαν σε μια προσέγγιση για ηρεμία στην περιοχή. Προσπάθησαν να εμπλέξουν τη Χεζμπολάχ σε συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, όπου οι δύο πλευρές έχουν εμπλακεί σε ολοένα και πιο βίαιες ανταλλαγές πυρών από τις 7 Οκτωβρίου. Ωστόσο, η Χεζμπολάχ έχει πει ότι δεν θα συμφωνήσει σε μια συμφωνία έως ότου επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Εάν είχαμε κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων, νομίζω ότι θα υπήρχαν διπλωματικοί τρόποι για να μειωθεί η απειλή από τον Λίβανο και να επιτραπεί στο Ισραήλ να επαναφέρει τους πολίτες του στα βόρεια σύνορα με ασφάλεια» δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Υπηρεσιών της Γερουσίας. «Λόγω της αδιαλλαξίας κυρίως του Νετανιάχου, δεν υπήρξε διπλωματική πρόοδος».

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη διπλωματικής συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

«Ο πόλεμος πλήρους κλίμακας δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Η κατάσταση έχει κλιμακωθεί» δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν κατά την τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη. «Μια λύση είναι ακόμα δυνατή. Στην πραγματικότητα, παραμένει ο μόνος δρόμος για διαρκή ασφάλεια και για να επιτραπεί στους κατοίκους και των δύο χωρών να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

